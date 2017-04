Em Araçatuba, ruas ficam alagadas após forte chuva

Um carro ficou quase todo coberto ao tentar atravessar rua. Moradores falam que bairro Jussara não tem galerias para escoar a água.

Morador improvisa geladeira como canoa para andar por rua (Foto: Reprodução/TV TEM)

Uma chuva forte alagou ruas no bairro Jussara e também em outros pontos de Araçatuba (a 132 km de Votuporanga) nesta sexta-feira (21). Segundo os moradores, o bairro não tem galerias para o escoamento de água e toda vez que chove forte, as ruas alagam.

O carro ficou quase todo coberto pela água na rua Ignez Aparecida de Abreu, no bairro Jussara. O Corpo de Bombeiros foi chamado para tirar o veículo do local. A motorista teria tentado atravessar a rua durante a enchente.

A chuva não provocou problemas só para os motoristas que passaram pela rua, mas também para alguns moradores do bairro. A água invadiu algumas casas, estragando móveis e eletrodomésticos.

Muitos moradores saíram de casa com água no joelho. Um morador usou uma geladeira como barco e, quem mora no local, diz que toda vez que chove forte é assim: alagamento na certa.

A prefeitura de Araçatuba já conhece o problema, que existe há mais de 16 anos, e está realizando estudos para acabar com o alagamento nas áreas. A intenção é solicitar recursos ao Ministério das Cidades para a realização das obras.

A chuva forte também trouxe transtornos para os moradores da cidade de Auriflama (SP). Algumas ruas e avenidas ficaram alagadas.

Avenida de Auriflama se transforma em rio após a chuva (Foto: TEM Você)