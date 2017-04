Em Simonsen, caminhão carregado com óleo vegetal tomba

Caminhão tombou e carga de óleo de soja ficou espalhada pela pista (Foto: Divulgação/VotuNews)

Segundo Polícia Rodoviária Estadual, motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e tombou na pista contrária.

Um caminhão carregado com óleo vegetal embalado tombou, na noite de quinta-feira (20), na rodovia Euclides da Cunha, perto do distrito de Simonsen, em Votuporanga (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e tombou na pista contrária. O motorista não se feriu.

Segundo a polícia, chovia na hora do acidente e a carga ficou espalhada pela pista e pelo acostamento. Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) fizeram a remoção da carga durante a madrugada e a pista já foi liberada.