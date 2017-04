Carille repete escalação do Corinthians para o clássico

O técnico Fábio Carille vai repetir a escalação do Corinthians no clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 16h, em Itaquera, pelas semifinais do Campeonato Paulista. No treino deste sábado pela manhã, no CT Joaquim Grava, ele confirmou a formação com todos os principais jogadores em campo.

Posicionado no esquema 4-2-3-1, o Timão começa o Majestoso com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Na entrevista coletiva de sexta-feira, o treinador já indicava que não faria mudanças na equipe considerada titular. Na avaliação da comissão técnica, não há tempo para testar mudanças nos treinamentos. Além disso, o grupo está desgastado fisicamente por conta da sequência de jogos.

Antes do treino de posicionamento somente com os titulares em campo, Carille exibiu vídeos aos jogadores para analisar as falhas diante do Internacional e mostrar as características do adversário. O Timão espera que o São Paulo seja bastante ofensivo pela necessidade de virar o placar depois da derrota por 2 a 0, no Morumbi.

No fim do treinos, os jogadores foram colocados para ensaiarem cobranças de pênaltis. O Timão desperdiçou três batidas diante do Inter e acabou eliminado na quarta fase da Copa do Brasil – Maycon, Marquinhos Gabriel e Guilherme Arana perderam.

O meia Guilherme permaneceu na academia mais uma vez e sequer foi a campo. O jogador negocia com o Atlético-PR e pode deixar o Corinthians nos próximos dias. Ele não será relacionado pela quinta vez consecutiva.

O Corinthians avança para a decisão se perder por um gol de diferença. Caso o rival consiga devolver o placar do primeiro jogo, a decisão será nos pênaltis.