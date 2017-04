Clássico encerra maratona do São Paulo, que poderá ter até 21 semanas de treino

Independentemente do resultado, o clássico de hoje, às 16h, vai encerrar uma maratona no São Paulo. Desde 5 de fevereiro, estreia no Campeonato Paulista, a equipe jogou em todos os meios e finais de semana. A partida contra o Corinthians, em Itaquera, será a 23ª nesses 78 dias – uma a cada 3,3 dias.

Eliminado da Copa do Brasil e sem vaga na Libertadores, o São Paulo terá, daqui para frente, muito mais tempo de treinos, um anseio de Rogério Ceni. Até dezembro, o técnico poderá ter de 11 (se chegar à final da Copa Sul-Americana) a 21 semanas (se for eliminado na primeira fase) para trabalhar. Consideremos o termo “semana”, neste caso, períodos sem partidas às quartas ou quintas-feiras, somente aos sábados ou domingos.

No meio das próximas duas semanas, por exemplo, é certo que o Tricolor não entrará em campo. Se conseguir reverter a vantagem de 2×0 do Corinthians, construída no Morumbi, a equipe vai treinar para as duas finais do Campeonato Paulista, nos dois domingos seguintes. Caso contrário, terá 17 dias de preparação antes de enfrentar o Defensa y Justicia, no dia 11 de maio, no Morumbi. Depois, tem o Cruzeiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 14, no Mineirão.

O desempenho do São Paulo na Sul-Americana é que vai determinar a quantidade de jogos até dezembro. No dia 11, o time precisa vencer o Defensa y Justicia para avançar à segunda fase e garantir mais dois jogos de meio de semana. O campeão do torneio terá de disputar 12 partidas.

Tempo para treinar é considerado fundamental no São Paulo, que, desde o início do ano, com sua nova comissão técnica, tenta implantar um modelo de jogo ofensivo, muito diferente do que fez em 2016, com necessidade de entrega física intensa dos atletas.

Rogério Ceni e seus auxiliares não veem a hora de poder trabalhar novamente aspectos táticos e recuperar fisicamente muitos jogadores que caíram de rendimento ao longo do ano, casos de Junior Tavares e Luiz Araújo, ou que não tiveram tempo suficiente para se reabilitar completamente de lesões, como Bruno e Cueva.

No Campeonato Brasileiro, apenas 10 das 38 rodadas estão marcadas para meios de semana, já que há datas reservadas para a Copa do Brasil e a Libertadores, que, em 2017, se estenderão simultaneamente até o fim do ano.