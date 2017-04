Coluna Objetiva – Mariana Rocha

VAI, TANQUE!

Quem diria que um futuro biólogo daria folga para o jaleco para pegar no pesado, literalmente.

José Ulisses de Andrade, conhecido nada delicadamente como “Tanque”, conquistou em sua carreira paralela o troféu TOP 250 e o título de campeão na modalidade Levantamento Terra na 19° Copa Catanduva João Crippa, ocorrida no último fim de semana. Claro que os créditos da vitória também se estendem ao treinador Aparecido Junior e demais companheiros de equipe

Arquivo Pessoal

DIAZ E SEUS 13.150 DIAS

São 36 anos de muito Ricardo Diaz nessa Votuporanga e mundão afora.

A persona multifacetada, que atua desde os primórdios pelos palcos da vida, completa mais um ciclo neste mês.

Comediante nato, Diaz tem em sua linha do tempo os títulos de bombeiro (2002), músico

(2007) e artista teatral oficialmente em 2010 – Hoje, também percorrendo os cantos brasileiros com a trupe Cia Vem Vento de Araçatuba.

Arquivo Pessoal

Em 1989, dando os primeiros passos em cena pelo programa da Secretaria de Cultura e Turismo “Seu bairro é destaque”

PACOTINHO DE AMOR!

Embalado fraternalmente desde o primeiro dia de vida pelos papais, empolgados pela nova experiência, Vergilio Toledo e Mariana Taysa, Nicolas nasceu às 7h da manhã com 3kg e 47cm na Casa de Saúde. Os avós paternos Ivo e Bete e a vovó materna Rosely não vêm a hora de mimá-lo como manda a tradição, valendo também para as titias babonas Fran e Angelita

Arquivo Pessoal

RADICALIZANDO, UAI!

Dias 15 e 16, Itabirito-MG foi a sede da 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Motocross. Na disputa da vez, um dos destaques foi o atleta votuporanguense Ricardo Tedeschi, que subiu ao pódium cumprindo seu objetivo de sempre ficar entre os top 5 dos radicais. Apoiado pela Prefeitura de Votuporanga, Secretaria do Esporte de Votuporanga, GaiaMx, BellHelments, Fachinni, X-Rancing, e preparações da Mrpro, Mxls, Whipstore, Motul e Moto Peças São Bento, no final deste mês, o campeão segue para Goiás na segunda etapa do Campeonato Goiano

Arquivo Pessoal

Entre um registro e outro, o piloto e o patrocinador Kelson Rene da Whipstore

_____________________________ NOTINHAS

VOA, VOA AVIAOZINHO!

Hoje é o último dia do evento que vem tomando conta do céu votuporanguense desde o feriado. A Associação Votuporanguense de Aeromodelismo vem promovendo o 3° AVAFEST, este ano com a presença internacional do jovem americano e campeão mundial Jase Dussia. Um camping está sendo disponibilizado para abrigar os presentes admiradores e profissionais do esporte junto a uma de 1500m².

Voa pra lá que ainda dá tempo! Se quiser fazer isso literalmente, aí vão as direções: Lat – 202254 e Long – 495925, já os demais, podem se dirigir à Rua Amâncio Waideman, n°580 no 6° Distrito Industrial

SALVE A RAFINHA!

Rafaela Cesar Silva tem apenas 10 aninhos e, a partir da iniciativa de boas almas, o conhecimento de sua situação de saúde, a Leucemia, já está basicamente nacional. Telejornais, movimentos sociais, carreatas e tantas outras mídias vêm abordando, junto a família, conhecidos e demais sensibilizados sobre o apelo e importância da doação de medula óssea.

O cadastramento oficial para a coleta acontece no Laboratório da Cidade Universitária (Unifev) nesta segunda (24), das 8h às 11h30; 25 e 27, das 19h às 21h30.

A compatibilidade se inicia a partir de você. Dê o primeiro passo!

E-HUMOR

De acordo com a Kess Produções, Maurício Meirelles está confirmado para “WebBullyingnar” os conhecidos de alguém da platéia, juntamente com o espetáculo “Perdendo Amigos”. Será em maio, dia 21, às 20h no Ville Gramadão Eventos. Ingressos já disponíveis pela loja Guichê Web ou pelo site da produtora