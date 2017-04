Comprar a liberdade com os recursos ilícitos

Por que não?

Acordo de Leniência – conceito de fácil assimilação. Firmado entre pessoa jurídica (empresa) e a SDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a qual representa a União.

Urgente se faz o leitor e todos nós, na medida do possível clarearmos aos que, ou não tem condições de se informar, por falta de tempo ou poder aquisitivo, ou pensam que ficando alheios aos problemas da Nação, permanecem ilesos. Como se fosse possível!

É similar à delação premiada, embora esta última envolva pessoa física.

Deveria ser similar, no que tange às multas.

Se a empresa tal, como a Odebrecht, por exemplo, pode se fazer presente em outras (novas), licitações, devolvendo ao País um percentual do que obteve ilicitamente, através das licitações anteriores, seletivas (combinadas), ou do sobre preço desta ou daquela obra, dê-se a liberdade aos que representam essa empresa e que estão presos ou com liberdade de alguma forma cerceada, pagar pela liberdade, reparando financeiramente, o dano causado à Nação.

Duvidamos que o envolvido não aceitasse adquirir a liberdade através da devolução de parte do que foi adquirido com o dinheiro do povo brasileiro, via tributações, aposentadorias incompatíveis com as contribuições, atendimento médico e Segurança abaixo do que seria digno, tanto quanto moradia e transporte de baixa qualidade e por aí afora. Entraria no rol dos bens tudo o que também está investido fora do Brasil, que ninguém é tão burro para não pensar nisso. E em nome de familiares que não tenham como comprovar a “prosperidade” financeira.

Medida Provisória, já. Sem envolver este ou aquele partido, ou político; apenas a equipe administrativa, em Brasília.

Medida Provisória que poderia reduzir, em muito o déficit, não apenas da União, como dos Estados e Municípios.

Com isso haveria mais tempo para se fazer a Reforma da Previdência, a qual não pode ter a pretensão de lançar fora conquistas do trabalhador honesto. Se muita gente se aproveitou do SEGURO DESEMPREGO, nós, os outros, não temos que pagar a conta. Por que não se fiscalizou, logo no início? Quantos estão com carro novo, efetuaram reformas em suas casas, com esse dinheiro obtido no Seguro Desemprego, enquanto continuavam prestando serviço para a empresa (ou outra), sem registro em carteira? Sejam punidos, também. Investigue-se.

Investigue-se quantos recebem empréstimos públicos, com juros a preço de banana (embora ela esteja muito cara no supermercado), e sequer trabalham na terra, tendo a área total cedida para a plantação de cana?

Acabar com o crescimento e a concorrência desleal dos que monopolizam as cadeias públicas (concorrência com a qualidade das armas e da comunicação – organização), nada difícil, se houver investigação eficaz.

Contrate-se mais fiscais e que os mesmos não atuem por mais de um determinado período em um determinado local. Punição rigorosa, inclusive com destituição do cargo e impossibilidade de participar de novos concursos pelo resto da vida, quando cometer infração, inclusive mínima.

Acabar, talvez, com as licitações. O próprio tomador do serviço, faria o sorteio da empresa que contrataria para esta ou aquela obra. No próximo sorteio ela seria descartada até que todos os que se candidataram fossem beneficiados com um contrato.

E com tantos Engenheiros e Arquitetos brasileiros, criativos, inteligentes e amantes da profissão, inclusive estudantes ainda não formados na área, poderia se fazer um concurso para a seleção de um projeto muito bem feito, um planejamento infalível. Assim como fez a Odebrecht para controlar o caixa 2.

As empresas não teriam que burlar as licitações, economizariam bilhões e com isso o Brasil também. Com a economia em licitações de “faz de conta”, haveria menor custo e melhor qualidade das obras públicas. Ou não?

A quantidade e marca do material a ser utilizado teria que ser a determinada pelo administrador público e constante em cláusula contratual, que implicaria em rescisão e multa bem elevada, em caso de descumprimento.

Mais?

O de sempre: acabe-se com os presídios. Vamos botar os presos para trabalharem visando sua real socialização – reinserção na sociedade – e não a inscrição para o crime organizado.

Avalie-se quem deve ficar preso o resto da vida por ser irrecuperável do ponto de vista psiquiátrico. É possível acompanhar (prever) desde o ingresso ao Ensino Fundamental os possíveis futuros psicopatas: desde cedo apresentam Transtorno Opositor Desafiador, para citar um comportamento que poderia ser observado na unidade escolar, por profissional capacitado, como Psicólogo.

Cadê os psicólogos concursados para atuarem nessa área? Sejam reinseridos. Psicologia Escolar, já. Trate-se a tempo, os que apresentam transtornos que podem ser superados com ajuda profissional e orientação à família.

Os pais que conversam com seus filhos enquanto pequenos estão mais prevenidos, por exemplo, com essa onda maléfica chamada “Baleia Azul”. Isso é assunto para outra oportunidade.

Lava Jato: jamais deveria ser extinta. A competência é inegável. Que se cuidem os amigos do alheio.

Dê-se apenas uma oportunidade para a delação premiada e Acordo de Leniência, daqui para a frente. E multa altíssima para obter benefícios com a colaboração nas investigações que auxiliem na prevenção de prejuízos ao Brasil, com mentiras. Mentiu na delação? Tempo dobrado de prisão!

Em tempo: existe político honesto sim. Tem gente que tem prazer e se realiza com a realização da população, especialmente a mais carente, em situação de maior vulnerabilidade social.

O Brasil é rico! Devolva-se aos seus cofres, a riqueza roubada.

Ivan Jordão

é Psicólogo e colaborador deste Jornal