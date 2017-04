De Trivela: Jefferson Camargo

Maldição

Pela terceira vez, o Corinthians acabou desclassificado na Arena de Itaquera em cobrança de pênaltis. Já caiu diante de Palmeiras, Audax e agora Internacional-RS. Está fora da Copa do Brasil por incompetência ofensiva. No tempo normal, 1 a 1. Gol de Maycon e depois de Fagner contra. Na penalidades, 4 a 3 para o time gaúcho. Durante os 90 minutos, Timão desperdiçou várias oportunidades de gol. O empate de 0 a 0 já lhe daria a classificação e saiu na frente logo de início. Esse foi o primeiro grande fracasso do técnico Fábio Carille e o tal esquema “Once Caldas”: joga por uma bola e segura o empate. Timão amaldiçoado nesse tipo de decisão. Decepcionante…

Fagner bateu lateral. A zaga gaúcha falhou, Jô tocou de ponta de pé e Maycon entrou batendo: 1 a 0. Na sequência, Rodriguinho lançou Jô com precisão. Ataque ganhou na corrida do beque e mandou para fora, com goleiro Marcelo Lomba. Na etapa final, então, uma chuva de gols perdidos. Primeiro Clayton. Bola sobrou para ex-atleticano livre. Ele afobou-se e chutou por cima do gol. Depois, Jô dentro da pequena área mandou em cima de Marcelo Lomba. O Colorado também criou duas oportunidades (inclusive uma com Valdívia) e Cássio salvou.

A pergunta que fica no ar é a seguinte: os jogadores treinaram cobranças de pênaltis ou não durante a semana? Maycon, Marquinhos Gabriel e Guilherme Arara foram simplesmente ridículos. Duas (Maycon e Gabriel), o goleiro pegou. Arana mandou para fora. Péssimos. Agora, o Timão de Carille terá o São Paulo pela frente, hoje às 16 horas, em Itaquera. Como venceu por 2 a 0 no Morumbi, pelas semifinais do Paulistão, pode perder até de 1 a 0. O Tricolor do treinador Rogério Ceni também foi eliminado pelo Cruzeiro pelo saldo de gols da Copa Brasil.

Será uma briga de foice, sem dúvida. Quem perder a vaga para final do campeonato paulista entra em crise.