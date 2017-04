Êta ser humano dos bão! – ah! Tem gastronomia também!

Juarez Duarte Paes Jr:-

O “Êta ser humano dos bão” vai para o comportamento limpo, correto, honesto, de princípios e valores condizentes com os de um “Homem de bem” e de índole muito bem talhada, com toda a certeza, além do caráter nato, pelo bom exemplo que teve durante sua criação.

Estou falando sobre o zagueiro Rodrigo Caio que no final de semana passado evitou que o árbitro da partida disputada contra o Corinthians cometesse uma injustiça, ao informar que havia sido ele que atingira o a perna do goleiro Renan e não o atacante corintiano Jô.

Fiquei pasmo com a reação de parte da imprensa esportiva, do técnico Professor Rogério Ceni e seu colega de time, um dos zagueiros são-paulinos que foi extremamente infeliz em suas declarações.

Principalmente pelo momento que vivemos no Brasil que vem removendo tanta sujeira escondida embaixo de tapetes, cuecas e outros cantos e bancos facilitadores espalhados pelas ilhotas e grandes capitais deste mundão, onde pudemos ter uma real noção do nível de desonestidade desta “bandidada” colocadas e conduzidas pelo nosso frágil sufrágio.

Estes contrários à atitude do Rodrigo ou apoiadores da ideia de que para vencer vale tudo, inclusive mentir, enganar, encenar, fazer uso de violência e prejudicar deliberadamente o seu semelhante, agindo como qualquer terrorista ou fanático religioso que em nome da causa ou da sua crença explode ou metralha inocentes por atacado, esquecem-se que estão dando seu aval aos seus filhos e jovens torcedores, ao dar o exemplo de que para conquistar seus objetivos não há limites, vale literalmente tudo.

Esquecem-se também que assim como os artistas de grande alcance midiático, atores, cantores e outros formadores de opinião, os jogadores de futebol e demais ídolos do esporte também o são e servem de exemplo para muito jovem em formação, que neles veem alguém em que se espelhar.

É galera, vou voltar para a nossa velha e saborosa culinária, que embora abrigue muita desonestidade, mais cedo ou mais tarde os praticantes acabam por cair do cavalo.

Há uns oito anos escrevi um artigo publicado nesta coluna dominical com o seguinte título: “Oferecer comida honesta é uma obrigação moral, ética, profissional, ou meramente comercial?”.

Uma vez que todas acima poderia figurar como uma opção de resposta, seria necessário o enquadramento da comida em um leque de versões como trivial ato familiar ou produto comercial, um bem de consumo rápido, portanto, as quatro obrigações acima consideradas se tornariam válidas no contexto geral?

Nem sempre, porque se partirmos do significado e definição da palavra “honesto” e levarmos ao pé da letra, acabaremos por duvidar da própria probidade, principalmente por se tratar de um mercado selvagem e competitivo, no qual, muitas vezes a concorrência adquire um caráter predatória deixando a margem o saudável, a qualidade e a competência, anulando princípios e valores ligados a moral e a ética, o que não é exclusividade do setor de A&B, vide o que se passa na política, indústrias, atacado, varejo, bancos e até no meio esportivo como o visto acima.

A melhor definição e os significados para honesto que encontrei foram os seguintes: Honesto:- “Pessoa que age corretamente dentro dos preceitos morais e éticos, mesmo que seja obrigada a contrariar interesses próprios de qualquer monta; que age com escrúpulos, decência, honradez, que é capaz de ser leal com tudo e com todos mesmo não estando sob as vistas de outrem.” – Probo, íntegro, honrado, sério, digno, virtuoso, casto, decente, pudico, modesto e ético.

De acordo com a íntegra da definição acima, podemos verificar que praticar a integralidade do significado e do que representa ser honesto não é uma tarefa das mais fáceis, por tudo o que envolve nossa herança cultural, imagine então quando esta bomba estoura na panela e não se pode permitir que os estilhaços atinjam uma clientela a cada dia mais exigentes, informada e ciente dos seus direitos de consumidor.

“Comida honesta é aquela que enche o prato, é boa e tem bom preço.”, li esta definição em alguma publicação de gastronomia, a qual, não me recordo no momento, mas, a considero incompleta, já que tem uma visão unilateral de cunho comercial.

O que seria então uma “Comida Honesta”, oh fecundo e brilhante Mestre Chef Juarez Paes? E assim ele diria: “Gafanhooootos… a verdadeira Comida Honesta é aquela que vocês serviriam a sua prole e junto a ela degustariam com alegria!”.

COSTELINHA DE PORCO HONESTA:

Você vai precisar de : – 1kg de costelinha de porco; – 3 dentes de alho picados; – ½ xícara de chá de cachaça; – suco de 1 limão; – 1 colher de chá de ouro em pó ou 2 folhas secas trituradas com as mãos; – ½ colher de café de noz moscada; – 1 colher rasa de sopa de curry; – ½ xícara de cheiro verde picado; – sal e p. calabresa qb; – 4 colheres de sopa de banha de porco ou 1 xícara de óleo de milho; – 1 xícara de chá de água quente.