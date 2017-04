Hora de renascer

Dom Paulo Mendes Peixoto:-

A Páscoa significa renascimento, superação das realidades de pecado, de injustiça e de morte. A força de tudo isso vem da fé em Jesus Cristo, agora ressuscitado e vivo em nosso meio. É um fato firmado no contexto de mistério, só entendido por aqueles que conseguem ler na Palavra de Deus as promessas de libertação do povo oprimido e cansado na sua trajetória de vida.

As primeiras comunidades cristãs entenderam a proposta de Deus. Por causa disso, elas tinham tudo em comum, conseguindo partilhar os seus dons e valorizavam a vida de cada pessoa. Era a prática da honestidade e da partilha. Não havia entre eles ninguém que fosse explorador e de conduta escusa no destino dos bens. Com isto, reinava entre eles o verdadeiro espírito de fraternidade.

É impossível, neste momento, não olhar para o Brasil e para o vexame de más condutas de tantas autoridades, todas eleitas pelo povo. Elas estão agindo de forma irresponsável, egoísta, e como verdadeiros traidores da nação brasileira. Tentam ludibriar a opinião pública com discursos inflamados, mas totalmente incoerentes e reveladores de falta de seriedade e honestidade. Para onde vamos?

Parece que a história do Brasil começa tomar novo rumo. Não podemos continuar como está, com uma classe de políticos marcadamente corrupta. Como confiar em quem está envolvido com a corrupção? Nós temos certo grau de culpa, porque foram eleitos por nós. E agora, como agiremos nas próximas eleições? Vamos continuar votando nessa turma que não está “nem aí” para o povo!

O futuro do país está também e, principalmente, nas mãos da justiça. É hora de mudar colocando na cadeia os desonestos e exigindo deles o devido ressarcimento, porque estão tirando do povo a possibilidade de vida digna. Olhando para essas práticas das nossas autoridades, conseguimos entender “o porquê” de tanta violência, que está acontecendo, no meio do povo, nos últimos tempos.

No clima da Páscoa, devemos ter provas palpáveis para acreditar em Jesus Cristo ressuscitado e mudar nosso rumo de vida. Tomé teve que tocar em Jesus para crer Nele. O brasileiro também precisa ter provas de que o país será uma nação diferente a partir dos últimos acontecimentos, com pretensão de fazer uma varredura no cenário político e na condução do país. Sejamos confiantes.

Dom Paulo Mendes Peixoto

Arcebispo de Uberaba.