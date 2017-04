Na última sexta-feira, o lutador votuporanguense, popularmente conhecido como Maguila, foi Campeão Paulista de Judô. Em sua página no Facebook, o competidor aproveitou a vitória para agradecer seus apoiadores e familiares pelo incentivo que lhe foi dado.

Além disso, Maguila também agradeceu os técnicos da academia Fojo Judô, do Projeto Futuro e da prefeitura, pela oportunidade. O próximo desafio do lutador será a fase final do Campeonato Brasileiro.