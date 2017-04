Medula Óssea: Campanha de doação começa amanhã

Equipe do Hemocentro de Fernandópolis, com o apoio da Unifev, cadastrará possíveis doadores na Cidade Universitária, durante os dias 24, 25 e 27 de abril

A Unifev receberá em sua Cidade Universitária, nos próximos dias 24, 25 e 27 de abril, a segunda etapa da Campanha “Seja um Herói, Salve Vidas”, realizada por Claudio Azevedo, em parceria com o Hemocentro de Fernandópolis e o curso de Enfermagem da Instituição.

A iniciativa, apoiada pelo Centro Universitário de Votuporanga há quatro anos, visa ao aumento dos cadastros de possíveis doadores de medula óssea, no órgão que coordena os registros das pessoas compatíveis e dos pacientes que necessitam de transplante, o Redome.

Os interessados em participar devem comparecer no Campus, nos seguintes horários: das 8h30 às 16h, no dia 24/04 (segunda-feira), e das 16h às 21h30, nos dias 25 e 27 (terça e quinta-feira).

Os voluntários precisam ter entre 18 e 54 anos, gozar de boa saúde (não ter doença infecciosa ou incapacitante) e apresentar documentos como RG, CPF e o cartão do SUS no ato da inscrição. Após o preenchimento de uma ficha, também é necessário coletar 10 ml de sangue do doador. Quem já possui registro no Redome não precisa fazer o cadastro novamente.

De acordo com a responsável pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Marinês Ralho, a campanha é aberta à comunidade e pode contribuir com inúmeras pessoas que necessitam da doação.

“Este trabalho já está em sua quarta edição, só aqui, na UNIFEV. Sabemos que temos contribuído significativamente com a causa, mas, nossa expectativa sempre é poder ajudar novas pessoas. O nosso apelo é para que a população participe, pois quanto mais cadastros, maiores são as chances de encontrarmos possíveis doadores compatíveis”, explicou.

Seja um Herói

O projeto “Seja um Herói – Salve Vidas” é uma iniciativa de Claudio José dos Santos Azevedo, pai do menino João Pedro Azevedo, que entre os anos de 2009 e 2015, lutou bravamente contra um tipo de câncer no sangue: a Leucemia. João Pedro faleceu em 2015, com 8 anos de idade, mas seu pai continua coordenando a causa, que já conquistou mais de 4 mil cadastros, em diversas campanhas por toda a região. Para saber mais acesse: www.sejaumheroi.com.br.

Caso Rafinha

O caso da votuporanguense Rafaela Cezar Silva, de apenas 10 anos, que há pouco tempo foi diagnosticada com Leucemia, ganhou o apoio de toda a comunidade. Amigos formaram uma corrente de solidariedade em prol à Doação de Medula Óssea e até celebridades se envolveram. O técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, fez um vídeo incentivando o cadastro. As duplas sertanejas Munhoz e Mariano e os pratas da casa, Bruno e Humberto, também manifestaram apoio, bem como o apresentador esportivo Milton Neves.

Ricardo Morial, um dos idealizadores da ação e tio da pequena Rafaela, falou à reportagem sobre a motivação para a campanha e como a doença é difícil de encarar. “Às vezes a gente fica estático, não se move, vê a coisa acontecendo longe e não se mexe, mas quando acontece na família, a gente quer correr atrás. A nossa intenção é tentar angariar o máximo possível de doadores, se não der para ajudar a Rafinha, que ajude outras pessoas”, disse.

Na manhã de ontem, um grupo de votuporanguenses saiu às ruas para uma carreata de conscientização para a importância da doação. Os participantes percorreram as principais ruas de Votuporanga, encerrando o trajeto no Parque da Cultura.

Mais informações, pelo telefone (17) 99717-3814.

LEG: Comunidade se une em prol à pequena Rafinha; carreata percorreu ruas e avenidas de Votuporanga

