No caminho para a igualdade

Evento exclusivo para mulheres debate hoje o Sagrado Feminino, filosofia que contribui para a transformação pessoal, resgatando e enaltecendo a essência feminina

Mariana Biork

Algumas mulheres em todo o mundo se orgulham tanto de sua condição que seguem uma filosofia de vida chamada “Sagrado Feminino”. Esse estilo de vida – que vem sendo adotado pelo público feminino há milênios – oferece ensinamentos sobre o seu corpo, seu emocional e seus ciclos femininos, e ainda orienta de que forma podem harmonizá-los com a natureza.

Isso significa que quando as mulheres passam a se desligar um pouco do mundo tecnológico e rotineiro, ou seja, buscam descobrir mais sobre si próprias, se interiorizando, percebendo melhor seus instintos, suas vontades e seus ciclos femininos (como a menstruação e a gestação), elas percebem que o mundo a sua volta – e aquele que existe dentro delas – parece mudar.

Esse despertar para uma nova consciência sobre si mesma pode ser interpretado como a saída da supremacia patriarcal – repressora e cheia de regras – para a entrada em um mundo mais maternal, afetivo e artístico, além de menos racional e mais sensível. Esse reencontro consigo mesma, acolhendo e assumindo a força que é sua por natureza, será debatido hoje, a partir das 17h, no Morphine Street Bar, no evento, exclusivo para mulheres, “Encontro com o Feminino”.

Quem abordará o assunto é a psicóloga, Doula e terapeuta do feminino Val Teixeira, que vem há anos acompanhando as dores e entraves desse universo. O seu objetivo com este, assim como os demais encontros que realiza, é fazê-las cientes de seus movimentos. “Precisamos resgatar o nosso poder. Mas para isso, precisamos primeiro nos apropriar dele. Nos preocupamos tanto em tirar esse poder das mãos da sociedade patriarcal e machista, mas não o validamos em nós. Lutamos para mudar nossos pensamentos, mas agimos ainda de forma igual.”

De acordo com a especialista, as mulheres permeiam por extremos, antes o do silêncio e do não pertencimento na sociedade e demais esferas e agora o extremo da defensiva. “Para não sermos mais tão agredidas, passamos a agredir também. A guerra, a agressividade, o silêncio e inflexibilidade não fazem parte da nossa essência. Nossa natureza é interna, ela fala da beleza do mundo. Não a beleza estética, que aliás, está também distorcida, mas a beleza nas cores, no riso, nas vozes, na liberdade de não termos tabus ou regras que nos protocolem.”

A chave para a redescoberta? União. “A beleza se tornou fútil, avaliamos e julgamos as outras mulheres através das lentes do patriarcado. Julgamos que aquela que busca um relacionamento ou um companheiro é carente e submissa, mas julgamos também aquelas que lutam pelo trabalho e preterem os relacionamentos, considerando as mal-amadas ou ‘travadas’. Precisamos entender que as mulheres se nutrem juntas.”

O evento é exclusivo para mulheres por se tratar de uma conversa que visa o nutrir da mulher. “Não somos iguais, o que não muda a igualdade de direitos e responsabilidades. Mas enxergar homens e mulheres diferentes, com necessidades diferentes. É só pensar assim: se homens e mulheres fossem iguais e tivessem o mesmo papel, tanto um quanto o outro poderia gerar e amamentar. Passam séculos, mudam conceitos e essa regra da natureza continua inquestionável. Precisamos pensar e sentir por nós. Nos acolher, nos permitir”, explica Val.

Ainda de acordo com a psicóloga, esse machismo, impregnado na sociedade e presente em homens e mulheres é resquício de gerações mergulhadas em um sistema patriarcal. Neste sentido, encontros como o realizado hoje são fundamentais para a propagação da visão igualitária, levando em conta as distinções de cada gênero. “O patriarcado trouxe com ele as religiões, a necessidade do temor. Crescemos com o fantasma do pecado, do julgamento. Nessa vertente, o cristianismo tomou grande parte dos ensinamentos e numa Trindade altamente masculina – pai, filho e Espírito Santo, foi a concretização de que as mulheres estavam excluídas. são muitos séculos para serem curados.”

Apesar dos avanços serem notáveis nessa área, a realidade ainda é bastante limitada. Conhecer o sagrado feminino, talvez, seja fundamental para recuperarmos a força vital e a tão sonhada liberdade que as mulheres anseiam. “Vejo em meu consultório, mulheres que não saem com as amigas, nem mesmo em reuniões com familiares, para não dar o direito para o companheiro sair com os amigos. Isso é a prova maior da submissão. Acreditamos ter o poder das relações e não percebemos o quanto somos reféns. Ainda temos muitas mulheres que se sentem desconfortáveis quando seus companheiros estão perto de outras mulheres, mesmo que em sua companhia. Por outro lado, muitos homens ainda carregam o preconceito e se vangloriam dessas situações. São lutas que ainda temos que vencer.”

‘Encontro com o Feminino’ é o primeiro de uma série de eventos que o Morphine Street Bar pretende realizar. De acordo com Bárbara Maitê, organizadora do evento, o objetivo é unir forças a movimentos já existentes na cidade, como o Mova e a Rede Panapanã, que têm a preocupação da valorização cultural, da mulher e da quebra de preconceitos. “Se houver uma aceitação bacana, pretendemos fazer eventos similares uma vez por mês, abordando temas com relevância em nosso cotidiano. Se tudo der certo, o próximo tema que pensamos, seria uma reflexão sobre o livro Alma Imoral de Nilton Bonder, mas estamos abertas para sugestões também.”

A contribuição para participar é de R$ 7,00. Reservas de mesas podem ser feitas pelo telefone (17) 99751-5381. O Morphine Street Bar está localizado na Avenida dos Bancários, nº 3605, próximo ao Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.