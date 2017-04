O Futuro já está escrito?

João Fidélis de Campos Filho:-

Séculos de imposição dogmática levaram a opinião pública a aceitar uma espécie de determinismo para as coisas do nosso mundo, e neste cenário os acontecimentos, dos mais simples aos mais complexos, passaram a ser vistos como controlados por um ordenamento deliberado e inacessível à capacidade de entendimento humana.

Vamos tentar esmiuçar esta ideia. Para os defensores de que há um controle ordenado de tudo, por um Deus onipresente e onipotente, como para os que pensam que forças cósmicas desconhecidas agem levando às transformações físico-químicas, de ação e reação, o determinismo apresenta-se como necessário e muito racional. A questão resume-se se há ou não planejamento, a nível coletivo, para o progresso e a evolução da espécie humana neste planeta.

Toco neste assunto porque há um historiador israelense que publicou um livro chamado “Sapiens, Uma Breve História da Humanidade”, que vendeu 2 milhões de cópias e que foca questões relevantes para a compreensão da complexidade humana. O autor Yuval Noah Harari, um israelense de 39 anos com doutorado em História pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, usa amarrações inteligentes e bem-humoradas, sempre do ponto de vista da evolução, para sobrevoar informações que, se estivessem lá, fariam do livro uma impossível enciclopédia. São informações compactadas, que colocam em evidência vários dilemas que o homem procura compreender, desde o seu aparecimento neste planeta há 200mil anos.

Mas a parte que mais me chamou a atenção em suas construções, originais ou não, é a constatação do universo ficcional ou mitológico que a humanidade precisou inventar para dominar a Terra. Nossas faculdades mentais fizeram de nós a única espécie capaz de criar ficção. Foi isto, diz Harari, que tornou possível a expansão da sociedade. Religiões, empresas e dinheiro seriam obras de ficção. “Toda cooperação humana — seja um Estado moderno, uma igreja medieval (…) — se baseia em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva”, afirma o livro. Mas são esses elementos que nos unem em torno das diferentes comunidades.

Graças à sua inevitabilidade condição de peregrino passageiro, da fragilidade de sua condição e da morte, os homens foram edificando módulos que lhe dão a ilusão de imortalidade terrena, mas isso a nível de subconsciente, de instinto, pois de acordo com o autor isto foi sendo transmitido geneticamente. Este fato justifica a resistência à ampliação da consciência do ser e do mundo em sua volta. A fantasia exerce uma voluptuosa sensação de bem-estar nas pessoas e obnubilam sua capacidade cognitiva.

No âmbito geral Harari pensa que apesar do homem estar até manipulando vidas através da biotecnologia, mudando sexos, órgãos e até graus cognição cerebral, tornando-se um “homem Deus”, o determinismo das leis eternas, físicas ou espirituais, é que ainda dá a última cartada e prevalece.

João Fidélis de Campos Filho

