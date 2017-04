Passeio: 4ª Cavalgada Chico Barufi acontece hoje

Evento promovido pela Comitiva “Os Baluartes” saída às 10h, da Lanchonete Radical – Avenida Prestes Maia (em frente à Ciafer)

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A Comitiva “Os Baluartes” promove neste domingo a 4ª Cavalgada Chico Barufi, com saída às 10h, da Lanchonete Radical – Avenida Prestes Maia (em frente à Ciafer).

O organizador Walter da Silva convida a população para o evento, que contará também com música ao vivo de Junior e Amanda. O almoço custará R$ 10,00. “É impossível falar de cavalgadas e não se lembrar de nosso eterno amigo e cavaleiro o saudoso Chico Barufi, sempre presente e sem pressa, características do homem forjado no campo. Com o objetivo de não se perder no tempo tão importante trajetória é que a Comitiva Os Baluartes se propôs em homenagear o nosso pioneiro. Todos serão muito bem-vindos”.

Serviço:

“4ª CAVALGADA CHICO BARUFI”

Data: dia 23 de Abril de 2017

Saída: às 10h da Lanchonete Radical

Endereço: Avenida Prestes Maia (Frente Ciafer)

Chegada: Lanchonete Radical

LEG: O ex-vereador Jura Silva e o organizador da cavalgada, Walter