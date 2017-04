Professor desenvolve aplicativo “Sai Zika”

Ferramenta de combate ao mosquito Aedes Aegypit, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, foi criada por votuporanguense

A dengue é uma doença que preocupa as autoridades há décadas. O Aedes Aegypti (mosquito que transmite a Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela) acaba de ganhar mais um inimigo nesta guerra. O professor votuporanguense Leandro Ferreira de Oliveira, docente da Escola Municipal Regina Mallouk de São José do Rio Preto, desenvolveu um aplicativo de celular para combater a dengue e explica a origem da ideia: “Sempre desenvolvi desenhos animados, games, sites e estudando o tema percebi que faltava um aplicativo de celular para orientar, de forma lúdica e colaborativa, a comunidade a combater este mosquito em nossa cidade”.

O aplicativo “Sai Zika”, foi desenvolvido pensado na educação ambiental. Nele o usuário pode aprender com história em quadrinhos, fazer uma mosquitérica (armadilha para pegar o vetor da doença), aprender dicas de prevenção, ver informações sobre o Aedes Aegypti e as doenças que ele transmite, testar seus conhecimentos com games, eliminar os criadouros e compartilhar fotos em redes sociais, além de ligar para o disk dengue e denunciar potenciais focos do mosquito no bairro.

“O aplicativo foi desenvolvido para ser uma importante ferramenta pedagógica para os docentes, mas toda a sociedade pode instalar e utilizá-lo. As crianças vão aprender e se divertir. Elas vão orientar os pais, a família e a comunidade. O app já está sendo utilizado na escola e o feedback tem sido muito positivo. Eles estão realmente empenhados no combate ao Aedes”, explica Leandro.

“Sai Zika” foi desenvolvido pensando nas crianças. O aplicativo foi otimizado para rodar em aparelhos mais modestos e em versões mais antigas do Android®. O app é gratuito e pode ser baixado na loja virtual (Google Play), basta digitar: Sai Zika Rio Preto.

Ou acessar o endereço: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_leandroferreiraprof.SaizikaRP&hl=pt-BR

Confira o que o aplicativo apresenta:

Saiba mais

Informações sobre o Aedes Aegypti e as doenças que ele pode causar (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela).

Enviar Foto

Tire fotos combatendo a dengue e compartilhe nas redes sociais. Também é possível enviar a foto para o e-mail da escola, por exemplo.

HQ

História em quadrinhos educativa digital sobre a dengue da Turminha da Hora.

Jogo

Destrua o Aedes e ganhe muitos pontos! Você tem apenas 30 segundos!

Quiz

Responda a um divertido questionário sobre a dengue! Será que você consegue acertar todas?

Mosquitérica

Aprenda a fazer uma armadilha para capturar o transmissor da dengue.

Piadas

Divirta-se com divertidas piadas, charadas e charges. Possui o recurso “Shake It” que ao chacoalhar o celular você vê outras piadas.

Como Prevenir

Veja dicas para prevenir a proliferação do mosquito. Possui o recurso “Shake It” que ao chacoalhar o celular você vê outras dicas.

Música Dengue

Ouça uma divertida paródia da música Gangnan Style, a “Olha a dengue!”, onde aprende-se sobre a doença, seus sintomas e modos de prevenção.

Disk Dengue RP

Com apenas um toque você pode ligar para Disk Dengue e denunciar focos do mosquito em seu bairro. A ligação é gratuita.

Quem é Leandro Ferreira

Pedagogo e especialista em Mídias Digitais, Leandro Ferreira desenvolveu vários projetos educativos nas mais variadas áreas destacando-se o +Educação (Programete educativo sobre Língua Portuguesa, exibido pela TV Unifev), Votucity – Uma Aventura Virtual (RPG educativo sobre a historia de Votuporanga) e Clube do Saevinho (Programa educativo infanto-juvenil exibido pela TV Unifev). Atualmente é professor em São José do Rio Preto-SP, na escola Profª. Regina Mallouk, pertencente ao Núcleo Santa Clara.