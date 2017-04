Projeto permite à comunidade conhecer o Tiro de Guerra

Com o objetivo de levar o Tiro de Guerra para junto da comunidade e trazer a comunidade para junto do TG, o sargento Heroíto Gomes, atual chefe de instrução, está desenvolvendo um projeto que permite à comunidade conhecer a unidade militar e receber informações detalhadas sobre o Exército Brasileiro.

“Acredito que isso seja de fundamental importância, até para que os cidadãos saibam de todo o trabalho que é desenvolvido, que vai além das instruções militares e preparação para tempos de guerra. O Exército também atua fortemente em tempos de paz e tem sido o braço forte da comunidade, principalmente quando solicitado a contribuir para campanhas beneficentes, além de possibilitar noções importantes de cidadania e civismo”, esclarece o sargento.

O chefe de instrução informa que para conhecer o TG, basta apenas entrar em contato com a secretaria e agendar a visita. “Na manhã desta quinta-feira, por exemplo, tivemos a grata satisfação de receber a visita da senhora Luciana, que levou seus Otávio e Júnior, que receberam uma rápida explanação sobre o Serviço Militar, formas de ingresso no Exército Brasileiro e alistamento no Tiro de Guerra, conheceram as instalações e, ao final, ainda participaram do hasteamento do pavilhão nacional”, conclui o sargento Heroíto.