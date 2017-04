Rápidas da Polícia

PM prende trio por tráfico em Mirassol

A Polícia Rodoviária Estadual prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas e receptação, na noite de quinta-feira. O flagrante ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, em Mirassol. Segundo informações da polícia, os suspeitos seguiam pela rodovia em três veículos diferentes e foram abordados porque o policial desconfiou do fato deles dirigirem muito devagar. Em revista nos três carros, a polícia localizou 650 quilos de maconha.

O trio disse à polícia que a droga vinha de Mato Grosso e seria levada para Campinas. Os três veículos usados para o transporte da droga foram roubados em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foram apreendidos. Ainda de acordo com a PRE, os homens já tinham passagens por tráfico, homicídio e outros crimes.

Mulher fica ferida após capotamento

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado na noite da última quinta-feira, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima em uma estrada rural que liga Américo de Campos a Álvares Florence. Uma moradora de Américo de Campos sofreu ferimentos após capotar o veículo que ela dirigia pela estrada vicinal entre Álvares Florence e Américo de Campos. O acidente foi na estrada rural no bairro Cabeceira das Águas Paradas, e as causas do acidente são desconhecidas. P.C.C., 31 anos, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga.

Carro desgovernado cai em represa

Um carro foi parar dentro de uma represa de Monte Aprazível na sexta-feira depois de perder o controle em uma rua próxima à represa. O veículo ficou submerso e foi preciso um guincho.

De acordo com informações da polícia, o motorista teria parado o carro em frente a uma mercearia. A rua é uma subida e fica bem em frente à represa. O carro perdeu o freio de mão e desceu até cair na represa. O carro ainda acertou uma mulher no caminho. A vítima teve ferimentos leves e passa bem.

Comerciante fica ferido durante roubo a mercearia

Um comerciante de 53 anos ficou ferido durante um roubo a uma mercearia, na noite de quinta-feira, no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto. Ele contou à polícia que dois homens chegaram de moto e exigiram dinheiro. Segundo a ocorrência, os assaltantes ameaçaram atirar e deram várias coronhadas na cabeça da vítima, que precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

Os ladrões fugiram com dinheiro e a caminhonete do comerciante. A polícia investiga se alguma câmera de segurança pode ter flagrado a ação.