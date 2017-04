Saúde: Santa Casa dobra atendimentos de cirurgias de catarata

A Santa Casa de Votuporanga aumentou o número de cirurgias de catarata ofertadas neste ano. Mensalmente, 40 pacientes são atendidos, possibilitando a reabilitação visual e promovendo mais qualidade de vida aos assistidos.

Até o momento, 160 intervenções já foram executadas dentro de pactuação com a Secretaria Estadual de Saúde. A expectativa é que até o final do ano, o Hospital realize 480 procedimentos, praticamente, dobrando os números de atendimentos com relação à 2016.

No ano passado, foram feitas 288 cirurgias em pacientes de Votuporanga, com uma média de 24 procedimentos cirúrgicos por mês.

Poliana Pamela Constantino, de 32 anos, veio trazer sua mãe, Joana Bento Constantino, de 59 anos. “Ela tem catarata nos dois olhos e veio hoje fazer o procedimento no esquerdo. Ficamos muito felizes quando ela foi chamada para a cirurgia”, disse.

A gerente assistencial, Alessandra Zanovelli, destacou que os pacientes atendidos são direcionados pela Atenção Básica. “Eles passam por consultas nas Unidades de Saúde, que pedem encaminhamento para a especialidade de oftalmologia. Diante da necessidade, o profissional indica a cirurgia. Conseguimos dobrar a quantidade de vagas por mês para ampliar nossa assistência”, explicou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou que o objetivo do Hospital é atender a demanda, que cresce a cada dia. “A nossa proposta é beneficiar mais usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para que possam ganhar mais autonomia e independência”, finalizou.

