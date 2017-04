Técnico do CAV, já é apresentado no Barra Mansa

Gilberto Pereira ainda comanda o votuporanguense na partida de hoje, contra o Bragantino

Apesar de ainda ter mais um confronto importante com o Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2, o técnico Gilberto Pereira já foi apresentado no Barra Mansa, do Rio de Janeiro. O treinador assumirá o time para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Carioca, que começa no dia 12 de maio.

No CAV, porém, Pereira ainda tem uma decisão.Hoje , o time enfrenta o Bragantino fora de casa, às 16 horas, e precisa da vitória para não depender de outros resultados e fugir do rebaixamento.

Escalação

Com relação ao time que vai encarar o Braga, continuam de fora o zagueiro Marcão, o lateral-esquerdo Maninho, o volante Diogo Marzagão, e o meia Elvinho, todos entregues ao departamento médico. Por outro lado estão de volta o ala-esquerdo Felipe Gregory e o meio campista Paulo Josué, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Para a partida, o comandante votuporanguense deve escalar os onze titulares com: Vitor Prada; Douglas, Marcelo Godri, Willyan e Felipe Gregory; Xaves, Paulo Henrique, Paulo Josué e Uálisson Pikachu; Anderson Cavalo e Nathan.