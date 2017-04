Vereadores apuram irregularidades em Simonsen

Hery e Meidão desconfiam que valor gasto na academia a céu aberto tenha sido superfaturado

Os vereadores Hery Kattwinkel e Mehde Meidão Slaiman Kanso desconfiam de irregularidades em obras realizadas pela Prefeitura de Votuporanga no distrito de Simonsen. Segundo eles, a Academia da Saúde João Roberto Cavalcante da Silva – Radar, localizada na Rua Rui Barbosa Vila Hermínio Roque Fávaro, ainda não foi inaugurada, mas já se encontra abandonada.

O local está cheio de avarias. “Para começar, nos causa tristeza saber que toda aquela estrutura, paga com recursos públicos, ou seja, do povo, esteja daquela forma. Não terminamos a avaliação, mas parece que aquele projeto foi orçado em R$ 125 mil. O problema é que está claro que aquilo que se encontra em Simonsen não custou tudo isso”, inicia Hery, que destaca a participação do vereador Élcio Curte na busca por respostas.

Autor da proposta que deu nome do saudoso Radar ao local, Meidão está revoltado com a situação na qual a obra está. “O secretário de Esportes, Mineiro, tem a intenção de arrumar tudo aquilo. Uma academia completa custa em torno de R$ 20 e R$ 25 mil, portanto, é impossível que este projeto tenha ficado em aproximadamente R$ 125 mil”, critica.

Para Hery, faltou transparência na obra. “Queremos saber quanto custou o projeto e onde o dinheiro foi aplicado efetivamente, pois naquela academia não foi. Os aparelhos são inúteis, de péssima qualidade. Aquelas barras não têm nenhuma utilidade Como é que idosos, por exemplo, vão usar aquilo?”, questiona, emendando: “Não há iluminação, os banheiros são inapropriados e sem janelas, as paredes sem reboco, o quiosque sem banco, as imediações cheias de lixo. O local não tem pia, o piso de cimento está com rachaduras; ou seja, a academia nem foi entregue oficialmente e já está neste estado. É um absurdo!”.

Meidão finaliza que será firme com a Prefeitura na cobrança de informações. “Precisamos saber definitivamente onde foi parar esse dinheiro. Se tiver algo irregular, tomaremos providência”.