Bragantino 3 x 1 Votuporanguense; CAV perde e por pouco não foi rebaixado

Na tarde deste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Massa Bruta derrotou o Votuporanguense por 3 a 1, pela 19ª rodada da competição.

Com o resultado, o CAV se livrou por pouco do rebaixamento, ficando na 14ª posição, com 23 pontos. Já o time de Alberto Feliz terminou a primeira fase na quarta colocação, com 32 pontos.

O JOGO

A partida era importante para os dois times, que precisavam da vitória ou para se classificar ou para não ser rebaixado. O primeiro lance de perigo foi do Bragantino. Aos seis minutos, Guilherme Mattis aproveitou o cruzamento e, após bate-volta na área, colocou dentro das redes, mas estava em posição de impedimento e teve o lance anulado.

O castigo veio em forma de gol. Aos 12 minutos, o lateral direito Pacheco recebeu pela direita, avançou e chutou com categoria. O goleiro Renan Rocha nada pôde fazer com a bola entrando no ângulo de sua baliza.

Com o placar adverso, o Massa Bruta se jogou ao ataque e conseguiu o empate aos 34 minutos. Depois de chute de Bruno Oliveira, Vítor defendeu e, no rebote, Rafael Chorão apareceu de surpresa para colocar no fundo das redes.

A partida já se encaminhava para o intervalo quando o Bragantino teve um pênalti a seu favor. Rafael Grampola recebeu já ajeitando para dentro da área e foi derrubado por William. Na cobrança, o mesmo atacante chutou bem e deslocou o goleiro Vítor, para virar o placar.

CAV NO TUDO OU NADA

O Votuporanguense voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva. O goleiro Renan Rocha precisou salvar o Bragantino duas vezes consecutivas. Aos seis minutos, o arqueiro defendeu chute de Pacheco e aos nove minutos fez milagre após bomba de Paulo Josué.

Com o passar do tempo, o Massa Bruta controlou o jogo e apenas se defendeu. O Votuporanguense não conseguiu furar o bloqueio do adversário e, graças a outros resultados, não caiu.

Ao final, o Bragantino ainda conseguiu mais um gol. Edson Sitta recebeu de frente para o goleiro e não vacilou, tocando no canto, aos 36 minutos.