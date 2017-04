Sicredi amplia número de seguradoras e lança ferramenta Multicálculo

HDI Seguros, Mitsui Sumitomo, Porto Seguro, SulAmérica e Tokio Marine chegam para ampliar o leque de opções aos associados nos produtos residencial e empresarial

Após atingir, em dezembro de 2016, o marco histórico de mais de R$ 1 bilhão em prêmios de seguros emitidos, o Sicredi anuncia novidades para seus mais de 3,5 milhões de associados. Desde o início do mês, o Sicredi, que até então trabalhava com a seguradora MAPFRE Seguros nos produtos residencial e empresarial, passou a oferecer também soluções da HDI Seguros, Mitsui Sumitomo, Porto Seguro, SulAmérica e Tokio Marine.

Com isso, os associados poderão escolher diretamente nas agências a melhor oferta entre seis das maiores seguradoras do mercado. E para tornar essa experiência mais eficiente, o Sicredi inovou, colocando à disposição dos colaboradores das agências a plataforma Multicálculo, que até então era utilizada no mercado somente para produtos de automóvel. A ferramenta permite calcular preços de diversas companhias de seguros em apenas um orçamento, o que traz agilidade no atendimento e possibilita aos associados a comparação dos custos e das coberturas oferecidas pelas diferentes seguradoras.

“A plataforma Multicálculo é uma proposta inovadora no mercado de seguros, que permite ofertar o melhor seguro ao associado, além de possibilitar ao Sicredi a otimização do processo de cotação e venda desses produtos”, salienta Cidmar Stoffel, diretor executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi.

Segundo Stoffel, as novas opções de seguradoras permitem às cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi serem ainda mais competitivas no seu mercado regional. “São produtos que atendem a todas as necessidades dos segurados, de todas as regiões do País, fazendo do Sicredi a solução completa para o bem-estar de seus associados, de seus familiares e, extensivamente, de toda a comunidade onde a cooperativa de crédito atua”, afirma o executivo.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,5 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 20 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.