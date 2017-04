10ª edição: Viagem Literária traz contação de histórias para Votuporanga

Votuporanga participará do Viagem Literária, programa do Governo do Estado de São Paulo que leva uma intensa programação cultural para bibliotecas municipais de todo o estado. No dia 22 de maio, a cidade receberá o módulo de contação de histórias na Biblioteca Castro Alves. Quem se apresentará é a Cia. do Liquidificador com “Sarô?! Histórias Para Ninguém Ficar Doente”. As sessões são gratuitas e ocorrerão em dois horários: às 9h00 e às 14h00. Este ano, o programa levará atrações para 90 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.