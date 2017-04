Agenda Cultural

Aqui você fica por dentro de filmes, eventos, oficinas, shows, espetáculos e muito mais. Tudo de graça!

Toda semana a Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, oferece diversos eventos, oficinas, espetáculos e filmes gratuitamente em vários dispositivos distribuídos pela cidade. Programe-se e participe!

Terça-feira (25/04)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “O Fantástico Sr. Raposo” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 10h às 11h30

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: Após 12 anos de felicidade bucólica, o Sr. Raposo descumpre a promessa que fez à esposa e invade as fazendas dos vizinhos Boggis, Bunce e Bean. Ceder aos seus instintos animais coloca em perigo não somente o seu casamento, mas também a vida de sua família e seus amigos. Quando os fazendeiros montam uma armadilha para o Sr. Raposo, ele tem que confiar na sua astúcia natural para vencer o oponente.

ATIVIDADE FÍSICA

Evento: “Treinamento Funcional para a Comunidade”, com alunos do Curso de Educação Física da UNIFEV, sob a supervisão da Prof.ª Caciane Dallemole Souza.

Local: Centro de Cultura e Turismo – Estacionamento interno

Horário: 19h30 às 21h

Realização: Curso de Educação Física da UNIFEV, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga

Evento gratuito | Classificação Livre

Quarta-feira (26/04)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “Palavra (En)Cantada” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 10h às 11h25

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Documentário dirigido por Helena Solberg, Palavra (En)Cantada faz uma viagem pela história do cancioneiro brasileiro com um olhar voltado para a relação entre poesia e música. Dos poetas provençais ao rap, do carnaval de rua aos poetas do morro, da bossa nova ao tropicalismo, o filme passeia pela música brasileira até os dias de hoje, costurando depoimentos de grandes nomes da nossa cultura, performances musicais e imagens surpreendentes.

Quinta-feira (27/04)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “As Aventuras de Tintim” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 10h às 11h50

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: Depois de descobrir que um navio modelo contém um segredo explosivo, Tintim e seus amigos acabam cruzando com um vilão diabólico. Desde o alto-mar até os desertos do norte da África, a cada virada é uma nova emoção, um novo perigo e uma nova aventura.

ATIVIDADE FÍSICA:

Evento: “Treinamento Funcional para a Comunidade”, com alunos do Curso de Educação Física da UNIFEV, sob a supervisão da Prof.ª Caciane Dallemole Souza.

Local: Centro de Cultura e Turismo – Estacionamento interno

Horário: 19h30 às 21h

Realização: Curso de Educação Física da UNIFEV, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga

Evento gratuito | Classificação Livre

MÚSICA:

Evento: Apresentação da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”

Local: Praça São Bento

Horário: 20h30

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga

Evento gratuito | Classificação Livre

Sexta-feira (28/04)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “Triunfo” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 10h às 11h25

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Nelson Triunfo é dançarino, compositor e “sociólogo da favela”, como ele próprio se define. Do sertão pernambucano, ele saiu para balançar os bailes black nas décadas de 1970 e 1980. Ainda na época da ditadura, bateu de frente com os militares e abriu alas para a cultura de rua no Brasil. O documentário “Triunfo” presta um tributo àquele que é considerado o pai do hip-hop no Brasil.

Evento: Exibição do filme “A Fuga das Galinhas” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 14h às 15h25

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: No galinheiro de uma fazenda inglesa dos anos 1950, galinhas cumprem sua função e vivem pacatamente sonhando com uma vida melhor. Uma delas, Ginger, sonha com a liberdade e planeja sair voando dali junto com suas companheiras.

Evento: Exibição do filme “No Paraíso das Solteironas” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h35

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: 10 anos

Sinopse: Amácio Mazzaropi vive Joaquim Cabrito, um caboclo em busca da sorte na cidade grande, que mal poderia imaginar ser assediado por um grupo de solteironas em busca de um “tipão”, assim como ele. Na bagunça, ele ainda tem tempo para se envolver em confusões com a dona do hotel e é colocado às voltas com uma quadrilha e um grupo de ciganos.

Sábado (29/04)

CENTRO DE CULTURA E TURISMO: FECHADO

Domingo (30/04)

CENTRO DE CULTURA E TURISMO: FECHADO