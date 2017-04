Capotamento na SP 310; motorista alega ter sido fechado

O motorista do veiculo Fiat Pálio com placas de Jundiaí capotou próximo ao trevo de Estrela d´Oeste na rodovia Euclides da Cunha, ontem (25) por volta das 12h desta.

Segundo consta, o motorista seguia sentido Estrela d´Oeste a Jales e teria sido fechado por outro veiculo que seguia no mesmo sentido. Ao tentar desviar acabou perdendo o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu contra o guard rail de proteção da pista contrária. Com o impacto o carro ficou totalmente destruído.

Duas unidades do Corpo de Bombeiro estiveram no local para prestar socorro à vítima que estava sozinha no veiculo. Apesar da gravidade, o motorista não sofreu ferimentos.

(Foto Votunews)