Catanduva: Perícia investiga queda de parte do palco durante show

A Polícia Civil investiga as causas da queda do palco do cantor Luan Santana, na madrugada de domingo (23), pouco antes de um show em Catanduva. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência como lesão corporal culposa e a Civil investiga se há responsáveis pelo acidente. O local está preservado e passa por perícia.

Uma equipe da Polícia Científica esteve no local do acidente no domingo e retornaram ontem (24) para analisar o palco onde as vítimas estavam. A equipe tirou fotos da área, que irão fazer parte do laudo para identificar o que aconteceu para parte do palco ceder.

As seis vítimas que tiveram ferimentos leves por causa do acidente receberam atendimento médico e foram liberadas no domingo. O cantor Luan Santana comentou o acidente, durante sua apresentação: “Juro que, em dez anos de carreira, nunca tinha visto acontecer na minha vida. Infelizmente foi aqui em Catanduva que aconteceu”, disse.

Um buraco ficou aberto com estacas e ferros retorcidos. Além de músicos, a produção do cantor e alguns fãs estavam no espaço reservado.

De acordo com um dos organizadores da festa, Marcelo Pendenza, toda a assistência foi prestada aos feridos, mas ele não soube informar que tipo de falha provocou o acidente. “Não sabemos qual a capacidade que a estrutura aguenta nem quantas pessoas estavam no local, pois o serviço é terceirizado. Mas estava tudo dentro das normalidades”, afirmou.