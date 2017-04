Coluna Objetiva – Mariana Rocha

CARINHO EM CADA PEDACINHO!

E os frutos da páscoa ainda permeiam os dias dos bons chocólatras, principalmente os da ganhadora do ovo de 6kg exclusivo Cacau Show. A entrega foi feita pelas mãos do proprietário da franquia de Votuporanga, Amarildo Leite à cliente Iraci e sua família.

Divulgação

#SELFIEDODIA

ON THE ROAD

Da janela catarinense, Beto Armindo e a preparação para percorrer a SC-390 na Serra do Rio do Rastro sob sua companheira 2 rodas. A famosa e louca estrada tem seus zigue-zagues que cortam a serra tendo-a em vista a quilômetros de distância.

Arquivo Pessoal

Já no caminho, a emoção do momento ainda corroborou para o destino chamar seu nome

Arquivo Pessoal

Nayla, Bruno Pedrassi e a primeira boda do casal. Não é atoa que o papel é a tradicional base para escrever grandes histórias. E nesta, entre namoro e alianças trocadas, 12 anos já rendeu um bom tanto do enredo

Arquivo Pessoal

Teinha Seba, aniversariante deste último sábado (22) e as provas da boa genética na família, Marina e Liana. Quem vibra com as belas é também o paizão e marido Dr. Silvio

ROMANCE ET L’AMOUR

Quem achou que seria uma simples eurotrip se enganou. Rolou noivado sim, com direito a declaração filmada em redes sociais e lágrimas roladas de felicidade aos pés da Torre Eiffel. Aos pombinhos Crystian Garcia e Janete Cesário, bonne chance!

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Felicidades ao pequeno homenzinho de Talita Facchini, o aniversariante Francisco

Arquivo Pessoal

Beto Ferraz tietando reluzente a atriz Renata Sorrah em apresentação teatral na véspera do último feriado

___________________________________________ NOTINHAS

PARANAUÊ…

Não tem mais desculpa para não aprender um novo esporte. Totalmente free é o novo projeto em que o Instituto Federal de Votuporanga promove para quem pretende aprender a jogar capoeira. Aberto à população, as aulas acontecem das 17h30 às 19h, todas as quartas e sextas, na quadra poliesportiva da instituição. Inscrições pela coordenadoria dos cursos de extensão, 3426-6998

FABRICA DE SONHOS

Rap, Dj, produção musical, violão, guitarra, teclado, bateria, canto, informática básica e vivência em internet. Esses são os cursos que o MBU – Movimento Batista Underground está disponibilizando, também aberto à todos e de forma gratuita. As inscrições começam a partir do dia 29 a partir das 9h na Rua Minas Gerais, 1875