Com Solange e tão só

Paulo Eduardo de Mattos Stipp:-

“Na noite que finca as garra/ SP é fio de navalha/ Tem do bom do ruim/ Doria e Alckmin/ Não encosta em mim playboy/ Eu sei que tu quer o meu fim” (Aláfia, Liga nas de cem)

Com a República Romana apareceu uma diversidade de cargos burocráticos a auxiliar nas funções da administração da coisa pública (res publica). Alguns cargos e funções administrativas se perpetuam até hoje na sociedade brasileira. A figura dos Edis não só corresponde aos atuais vereadores, como passou a ser pronome de tratamento para os mesmos (Ilustríssimo Senhor Edil Fulano de Tal). A figura do Censor tinha dupla função, cuidava do levantamento populacional conforme a renda dos cidadãos romanos, o que hoje corresponde ao Censo populacional, como, também, era responsável pela moral pública, isto é, zelava pelos bons costumes realizando a censura. E, por fim, a figura do Ditador, escolhido democraticamente entre os senadores em período de crise por uma jornada de seis meses, renovável por mais seis meses. O Ditador era quem deveria resolver tudo sozinho, e ditar as leis (ditador).

Em meio às crises nacionais (política, econômica, ética) há quem se desespere e passe a crer na figura de um “salvador da pátria”, de um herói, ou mesmo de um bom ditador. A este pacato cidadão que só consegue se conceber enquanto cordeiro obediente de um pai autoritário, nada tenho a dizer. Mas, para aqueles que conseguem compreender a democracia a partir de uma complexa rede social, com interesses plurais e diversos, e que a defendem a qualquer custo, pensemos o cenário atual.

Mesmo não configurando uma ditadura de fato, o governo golpista de Temer vem assumindo caráter arbitrariamente autoritário de uma ditadura por direito. Poder Executivo ilegitimamente constituído, citado e investigado. Poder Legislativo, comprado, citado e investigado que há muito deixou de representar a sociedade brasileira (se é que um dia chegou a fazê-lo). A urgência nas votações e nas aprovações são a prova cabal disso. Não se trata de analisar, debater, ponderar, discutir para depois votar e aprovar ou não determinada lei ou reforma. Tudo tem que ser votado sem discussão, em urgência urgentíssima. Mesmo porque, se houver tempo para análise e reflexão, muitas das reformas não passariam. E um Poder Judiciário que reivindica a ampliação de seus superpoderes: o superjudiciário e suas desmedidas, ops, Dez Medidas contra a corrupção. Cada vez mais o corrupto império romano se distancia dos reles mortais, sejam eles patrícios ou plebeus.

Essa turma que chegou ao poder com o golpe não quer só tirar seus direitos, quer tirar sua liberdade. Ditadores? Censores? Estado de exceção à vista.

A censura como um dos principais mecanismos dos regimes totalitários e ditatoriais é um fato inequívoco. Na semana passada a banda de funk-rap Aláfia (citada acima) teve sua apresentação grosseiramente censurada na TV Cultura, a emissora gerida pelo governo paulista, no sugestivo programa Cultura Livre. A música foi ao ar mais teve a menção aos nomes do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria excluídos em uma edição grosseira.

O jornal Folha de S.Paulo replicou, na edição de domingo (23), a justificativa da emissora em nota oficial que afirmava a preocupação de “não difundir ideias ou fatos que incentivem a polarização”.

Mas, mesmo fora do terreiro do governo paulista os galos da tirania andam cantando. O Twitter foi obrigado pela justiça a quebrar o sigilo de dados dos usuários que chamaram Alckmin de “ladrão de merendas”. Já Doria derrotou o Facebook em uma disputa judicial para conseguir a identificação das máquinas dos usuários que o criticam. Essa determinação é contrária ao Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de 23 de abril de 2014).

Estado de Exceção… Censura… Sem liberdade… Chame a polícia!

Chame a polícia… Call The Police…. Sing So Lonely… So Lonely… Solange.

Me sinto retroceder no tempo e reviver uma “Abertura” ao avesso, onde Léo Jaime volta a cantar a canção So Lonely, do The Police, em uma versão abrasileirada e em homenagem a maior censora das artes da época da ditadura: a indefectível Dona Solange — Solange Teixeira Hernandes, diretora do Departamento de Censura Federal.

Eu tinha tanto pra dizer/Metade eu tive que esquecer/ E quando eu tento escrever/ Seu nome vem me interromper/ Eu tento me esparramar/ E você quer me esconder/ Eu já não posso nem cantar/ Meus dentes rangem por você/ Solange, Solange/ É o fim Solange. (Léo Jaime, Solange)