Corinthians empata com o São Paulo e está na final do Paulistão

Em um jogo marcado por um polêmico gol de Jô, o Corinthians conquistou vaga na final do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, em Itaquera, o Timão empatou por 1 a 1 com o São Paulo, e agora faz a decisão do estadual contra a Ponte Preta. Na primeira partida, no Morumbi, o Alvinegro tinha vencido por 2 a 0.

O São Paulo reclama que o gol do atacante corintiano, nos acréscimos do primeiro tempo, foi marcado em impedimento. Lucas Pratto empatou para o gol do Tricolor.

Na final do Campeonato Paulista, o Corinthians vai encarar a Ponte Preta nos dois próximos domingos, dias 30 de abril e 7 de maio, às 16h. O primeiro jogo é mando do time de Campinas e o segundo do time da capital. Há quatro décadas, em 1977, as duas equipes fizeram uma decisão épica de estadual, que acabou com fila de 23 anos do Timão sem títulos.

Ao time do Morumbi, agora, a temporada se resume à Copa Sul-Americana e ao Campeonato Brasileiro. Pelo torneio continental, o Tricolor volta a campo no dia 11 de maio, em casa, contra o argentino Defensa y Justicia. A estreia do São Paulo no nacional está marcada para o dia 14 de maio, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O jogo

Logo de cara, um chute cruzado de Lucas Pratto mostrou que o São Paulo tentaria de tudo para conquistar uma heroica virada. Mas o Corinthians, calejado pela eliminação na Copa do Brasil, evitou esperar muito pelo adversário e reagiu com Pablo lá na frente. Depois, em chute de Rodriguinho de fora da área. Mas o Tricolor, até por necessidade, teve mais atitude. Tentou com Cueva, com Pratto, com Gilberto. Mas o Timão tem Jô, o senhor dos clássicos. Aos 47, após bola alçada por Jadson na área, o atacante, impedido, colocou o Alvinegro em vantagem.

O erro da arbitragem esfriou o jogo. Prejudicou o andamento de uma partida que estava bem disputada. Na volta para o segundo tempo, o nervosismo tomou conta do clássico. Em especial do São Paulo, que, no agregado, perdia por 3 a 0. O Corinthians, por sua vez, se aproveitou da vantagem para esfriar cada vez mais o jogo. Sem desistir, o Tricolor achou um gol aos 38, com Lucas Pratto. Mas era tarde demais para uma reação maior. Mais ainda depois da expulsão de Thiago Mendes. O Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista.