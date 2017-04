Entidades recebem R$ 50 mil da Afresp

A verba, que faz parte do Fundafresp, será direcionada a 15 instituições assistenciais, para a remodelação de suas cozinhas

MAÍRA PETRUZ

Na manhã de ontem, o prefeito de Votuporanga, João Dado, recepcionou os representantes da Afresp (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo) que, em sua visita, efetuaram o repasse de R$ 50 mil ao município. O encontro aconteceu no CIT (Centro de Informações Turísticas), e reuniu autoridades municipais, como secretários, vereadores, além de agentes fiscais e servidores do Estado.

A verba, que faz parte do Fundafresp, será direcionada a 15 entidades assistenciais, para a remodelação de suas cozinhas. O fundo em questão foi criado pelo prefeito João Dado, há mais de 20 anos, quando este presidia a Afresp.

O responsável por repassar o valor ao município foi o atual presidente da entidade, Rodrigo Spada. Em sua fala, ele enalteceu o trabalho do prefeito quando, a época, comandava a associação.

“Não podemos nunca negar o legado que o Dado nos deixou. A Afresp tem hoje 6.800 agentes fiscais de renda, com orçamento de R$ 285 mi ao ano, 230 funcionários, 22 sedes regionais, vários serviços. Tudo isso só foi possível por conta da passagem do Dado, nosso presidente da Afresp durante 12 anos”, disse, antes de entregar ao prefeito um broche comemorativo.

Sobre o repasse, Spada afirmou que essa é uma forma que encontraram de ajudar na luta contra os abismos sociais. “A realidade a gente sabe que é muito injusta e muitas pessoas precisam dessa assistência […] O poder público não tem condições, falta recurso, é uma época que falta recurso para tudo, arrecadação está em baixa, em queda vertiginosa. Os fiscais fazem essa doação e o José Rosa analisa (coordenador da Afresp), indica os projetos que são beneficiados. Muitos são merecedores, mas é a forma que o agente fiscal de renda encontrou, mesmo que minimamente, de transformar a realidade social que ele está inserido”, explicou.

José Rosa, em sua fala, elogiou o projeto votuporanguense e disse que foi um dos que mais se destacou na região, por ser diferenciado e abrangente. “Este projeto do Centro Social de Votuporanga não é apenas para o Centro Social. São 15 entidades que vão se beneficiar desse projeto. Todos projetos, nenhum é semelhante a esse em termos de abrangência. Vai ser melhorado o equipamento de cozinha para que muitas entidades possam suprir os eventos para angariar fundos”, contou.

Dado, por sua vez, agradeceu a lembrança dos colegas e explicou como projeto será efetuado. “Cada entidade, dessas 15, vai receber um número de e kits e vai compartilhar com todas as entidades. Tudo que fiz foi aglutinar forças, e é o que estamos tentando fazer em Votuporanga. Fazer o máximo, com o mínimo de recursos”, explicou o prefeito.

Beneficiadas

As entidades beneficiadas pelo recurso são: Afupace, Amor Exigente, Centro Espírita Caminhos de Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, APAE, Casa da Criança, Centro Social de Solidariedade, Comunidade Irmãos de Emaus, Idav, Lar Celina, Lar Viver Bem, Lar do Velhinho, Lar Frei Arnaldo, Lar São Vicente de Paulo.