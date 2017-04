Escócia oferece rota de whisky neste verão

Viajar para a Escócia pode ser uma escolha muito interessante, pois além de poder desfrutar de uma nova cultura, o visitante ainda pode avistar belos castelos, lagos, montanhas, festas e muito mais.

Uma das paisagens mais esperadas pelos turistas que visitam o local é a aurora boreal. Shetland e Outer Hebrides são lugares ideais para avistá-la, devido à baixa poluição luminosa e aos baixos níveis de população.

Além dessa e outras atrações, o país oferece a rota de whisky com programação. O destilado está presente em qualquer rua de comércio, restaurante, bar e até no museu. O Scotch Whisky Experience, que fica localizado em Edimburgo, possui a maior coleção da bebida.

Conheça as melhores destilarias do local

O viajante não demora muito para se identificar com o local e encontrar nas estradas curvilíneas placas com os famosos letreiros da rota do whisky, além de pousadas para um adorável descanso.

Geralmente, as destilarias de Speyside funcionam até meados do mês de dezembro devido ao inverno, porém, reabrem no mês de abril. Já em outubro, as fábricas fecham mais cedo, sendo que o último tour sai às 16 horas. É importante lembrar que há a necessidade de agendar a visita.

Quando já estiver no país, a melhor opção é alugar um carro, pois até Edimburgo são cerca de 320 quilômetros pela estrada A9. Essa é uma ótima dica para quem deseja desbravar o país e descansar em cidades turísticas, como Forte William e Inverness.

Veja abaixo alguns locais para apreciar um bom whisky com direito à degustação:

Glen Grant;

Cardhu;

Strathisla;

Glenfiddich;

The Macallan;

The Glenlivet.

De acordo com a agência de viagens ViajaNet, é possível encontrar voos para Edimburgo a partir de R$3.094, durante o mês de setembro, com saída de São Paulo.