Faleceu no sábado, por volta das 20h50, na Casa de Saúde de Votuporanga, o senhor Gilberto Colevati, 73 anos. Natural de Mirassol- SP. Deixa os filhos: Gilberto, Katia e Bruno. Natural de Mirassol-SP. Teve como último endereço a Rua: Acre, 3325- Patrimônio Velho. O seu sepultamento aconteceu no domingo, às 16h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.