João Antonio Barbosa

Faleceu no sábado, por volta das 17h48, no Hospital de Base de Rio Preto, o senhor João Antônio Barbosa, 71 anos, casado. Natural de Albuquerque- SP. Deixa a esposa Laurina Piacenti Barbosa e os filhos: Antônio, Rosimeire, Sérgio, Marlene, Cristiane e Eliana. Teve como último endereço a Rua: Júlio de Freitas, 3664- Jardim Pinheiros. O seu sepultamento aconteceu no domingo, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.