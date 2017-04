Palmeiras recebe comunicado de suspensão

Dudu será desfalque do Palmeiras para enfrentar o Peñarol nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Campeón Del Siglo, no Uruguai. Fora pela expulsão justamente contra o time uruguaio, na vitória por 3 a 2 na arena, ele ficará só uma partida fora da Libertadores. Ou seja, terá apenas o gancho automático. Ao menos essa foi a informação recebida pelo Verdão.

O clube foi comunicado da suspensão automática e não conta com denúncia seguida de julgamento por parte da Conmebol. Na súmula, a arbitragem relatou que Dudu foi expulso por reclamação e não descreveu xingamentos por parte do atleta, o que pesa para o atacante não ser julgado pela comissão disciplinar da entidade.

Nesta segunda-feira, o lateral-direito Jean comentou sobre a ausência de Dudu na partida. Ele lamentou o desfalque, mas enalteceu a força do elenco alviverde.