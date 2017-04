Pick-up Hilux bate em trator entre Riolândia e Cardoso

Uma colisão entre uma camionete Hilux e um trator causou danos graves nos dois veículos. A camionete com o impacto arrancou uma das rodas traseiras do trator, o condutor do trator ficou ferido. Acidente aconteceu na tarde de domingo (23)

O motorista da camionete, com placas de Ribeirão Preto, seguia no rolamento normal da pista quando se deparou com o trator na pista a sua frente indo no mesmo sentido.

Com o impacto o trator e a frente da caminhonete foram bastante danificados. A batida chegou a arrancar uma das rodas traseiras do pesado veiculo agrícola. A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de Riolândia. O motorista da camionete nada sofreu.

(Fotos reprodução Votuporanga Tudo)