Resultados do Campeonato Veteranos

O Campeonato Veteranos “Carlos Roberto Gonçalves – Sabará” prosseguiu na manhã do último domingo, com a realização de mais duas rodadas duplas. No Clube dos 40, a Fisioclínica/Lam Reservatórios/Hyori o patrono do campeonato, Sabará fechou o gol e levou sua equipe à vitória sobre o Bar do Pinguim/Garfus Restaurante, por 2 a 0.

Já no segundo jogo, o Valentim Gentil não foi um bom visitante e abusou da hospitalidade do time da casa, goleando o Clube dos 40 por 4 a 1.

Em Américo de Campos, no Estádio Municipal Valtair Bernardo, o dono da casa teve um adversário complicado pela frente, mas mesmo assim, venceu o time da cidade vizinha, Cosmorama, por 2 a 0. Na partida de fundo, o Time do Niva venceu o Time do Grilo, pela contagem mínima. O certame prossegue no próximo domingo, dia 30, com a realização de mais quatro confrontos.

No complexo Faies Habimorad, mais conhecido como campo da Ferroviária, o Clube dos 40 tentará a reabilitação no campeonato, jogando tudo o que pode contra o Time do Niva; às 10h, clássico regional entre Valentim Gentil e Américo de Campos. NO mesmo horário, mas na Arena Plínio Marin, tem Bar Pinguim/Garfus Restaurante contra o Time do Grilo e, na partida de fundo, Fisioclínica/Lam Reservatórios/Hyori enfrenta o onze de Cosmorama.

Todos os jogos tem entrada franca e a organização do Campeonato Veteranos é da ARAV – Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga, com realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e apoio da Unifev.