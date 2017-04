Exposição traz brinquedos raros e curiosos

Curiosidade e raridade: essas duas palavras definem a 2ª Exposição de Brinquedos do Riopreto Shopping, que acontece até o dia 30 de abril, domingo, no lounge da Starbucks do Riopreto Shopping. São mais de mil brinquedos expostos e abertos à visitação do público.

Aos entendedores e curiosos de plantão, a exposição vai trazer raridades como brinquedos do Comando Em Ação, bonecos da DC e Marvel, bonecos da HQ’s do Spawn, entre outros, além de brinquedos que são edições especiais de colecionadores, com número de série, como os do filme E.T, Alien e Predador.

Nos dias 28, 29 e 30 de abril vão acontecer “mesões” compostos por brinquedos de outros colecionadores, são eles: Aluísio Marchi Júnior (Star Wars, Super Mário, Temáticos e Action Figures), Cléber Pomaro de Marchi (Carros do Brasil Escala 1/43), Thiago Guimarães (Cavaleiros do Zodíaco, Heróis DC e Marvel e Action Figures), Giovani Martineli (Action Figures do Spawn), Alessandro Marques Gonçalves (Lego, Star Wars e Action Figures) e Felipe Novoa (Playmobil).

Segundo Aluísio Marchi Júnior, que é o organizador do evento e colecionador há mais de 10 anos, “O público pode ter acesso a brinquedos raros das coleções, além de ser um momento muito enriquecedor para nós, colecionadores”.

A 2ª Exposição de Brinquedos do RioPreto Shopping ficará então até 30 de abril, no horário de funcionamento do shopping e a entrada é gratuita.