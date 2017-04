Riscos dos cosméticos fora do prazo de validade

Sabe aquela paleta de sombras que você nem lembrava mais que tinha – menos ainda desde quando – e estava perdida no fundo da necéssaire? Ou aquele batom que você comprou há mais de ano e continua usando? É bom ficar atenta porque essas maquiagens podem estar vencidas. E, além de não ter o mesmo efeito de antes, também podem causar alguns problemas de saúde.

Quando vencido, o produto pode sofrer oxidação, ocasionando problemas como alergias, coceiras, vermelhidão, inchaço, descamações e, em casos mais críticos, podem aparecer bolhas e queimaduras. Na saúde dos cabelos, o couro cabeludo pode sofrer irritações, piora da caspa, aumento da oleosidade, além do ressecamento dos fios. Quanto aos cosméticos para a região dos olhos, existe risco de conjuntivite e até infecção na córnea.

Os cosméticos também são um ótimo espaço para a proliferação de fungos e bactérias e os conservantes justamente são colocados na fórmula para evitar este problema. Por isso, é tão importante estar atento à validade. Quando o produto está fora do período de validade, ele deixa de fazer efeito e ainda aumenta a possibilidade de contaminação.

Outro perigo são os produtos estragados devido às condições inadequadas de conservação. Isso pode ocorrer porque a embalagem não é bem fechada, é guardado em lugar inapropriado ou, ainda, porque houve a contaminação por bactérias que passam das mãos para o produto. Os dermatologistas recomendam atenção redobrada com alguma modificação estranha no aspecto, consistência, cor e cheiro do cosmético.

Como saber se o produto pode ser utilizado?

-Coloque uma pequena quantidade no antebraço;

-Aguarde algumas horas antes de limpar;

-Repita por dois dias;

-Se a pele não ficar irritada neste período, é sinal de que pode usar normalmente.