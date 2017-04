Saiba como combinar chocolate com vinhos

Ao leite, meio amargo, amargo e branco são algumas das opções de chocolate que fazem a Páscoa ser tão gostosa. Caso tenha sobrado muito chocolate ou por acaso você deseja apreciá-los de outra forma, o que acha de harmonizá-los com vinho? Parece uma combinação difícil, mas não é impossível. Essas duas paixões – chocolate e vinho – possuem pelo menos uma característica em comum: são produtos de fermentação. Sem esse processo, eles não teriam esses sabores e aromas tão únicos.

Na hora de harmonizá-los, o recomendado é escolher chocolates menos doces, como aqueles que possuem no mínimo 60% de cacau. Mas isso não quer dizer que os mais doces também não sejam um ótimo acompanhamento para o vinho. O importante é buscar o equilíbrio.

Vinhos fortificados

Existem vinhos que são um grande acerto quando falamos em harmonização com chocolate: são os fortificados. Nesse tipo, é adicionada uma bebida destilada durante todo o processo de fermentação, ajudando a aumentar sua durabilidade e a quantidade de álcool. O resultado é uma bebida com bastante açúcar residual, ou seja, mais doce.

Dois tipos de vinhos fortificados são portugueses: o vinho do Porto e o vinho Madeira. O primeiro harmoniza muito bem com o chocolate ao leite, como será mostrado a seguir. Essa combinação traz aromas de chocolate, leite, baunilha e ainda a fruta do vinho. O Madeira também combina bastante com o chocolate ao leite, uma vez que os seus sabores e aromas de caramelo e fumaça complementam o sabor da baunilha e do açúcar do chocolate.

Chocolate ao leite

Os vinhos que melhor harmonizam com os chocolates ao leite são os doces. Isso acontece porque um sabor não anula o outro. O chocolate ao leite apresenta o sabor de cacau com toques amanteigados e açucarados. Por isso, os vinhos tintos macios e também os fortificados são os ideais, uma vez que dão a sensação de frutado doce.

Chocolate meio amargo

Os chocolates meio amargos – aqueles com no mínimo 50% de cacau – são mais fáceis de harmonizar com diversos tipos de vinhos, principalmente com os tintos, que podem ser tanto encorpados quanto jovens. Por isso, os mais recomendados são Shiraz, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Chocolate amargo

Os chocolates amargos, ou seja, os que possuem mais de 70% de cacau, harmonizam muito bem com vinhos tintos secos. É importante ressaltar que esses vinhos não devem ter – ou, se tiverem, que sejam bem de leve – passagem por madeira. Por isso, o Merlot e o Cabernet são os mais indicados.

Chocolate branco

Os vinhos tintos, brancos frisantes e espumantes doces são os mais recomendados quando o assunto é harmonização com chocolate branco, uma vez que esse tipo é sinônimo de manteiga e doçura. Dica: os vinhos com fermentação malolática são os que harmonizam ainda mais. Isso acontece porque essa fermentação apresenta um toque amanteigado ao vinho, o que ajuda a harmonizá-lo com o chocolate.