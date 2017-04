Santa Casa de Jales promove show de Chrystian e Ralf

A partir do dia dois de maio, o mapa e os valores das mesas para o show do Chrystian e Ralf em prol da Santa Casa de Jales estarão disponíveis no setor de Captação de Recursos. O show que acontece no dia 20 de outubro, no Villa Rocca é um dos mais tradicionais eventos da instituição e toda renda será revertida para custeios hospitalares.

“Estamos confiantes com a realização de mais esse evento em benefício da nossa Santa Casa, a princípio o público reagiu muito bem à notícia da dupla e a expectativa é que na primeira semana de maio consigamos vender boa parte das mesas”, ressaltou o provedor, Junior Ferreira.

Os interessados em adquirir a mesa poderão comparecer no setor de Captação de Recursos (entrada pela recepção principal) a partir das 8h do dia dois de maio. As mesas serão divididas em Diamante, Ouro, Prata e Bronze, variando de R$ 250,00 à R$ 500,00 por pessoa, lembrando que cada mesa disponibiliza dez lugares, o valor inclui comida e bebida e poderão ser pagos em dez vezes no cartão de crédito ou cheque para setembro.