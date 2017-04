UNIFEV: Curso de Farmácia promove campanha para arrecadação de medicamentos

O curso de Farmácia da Unifev está promovendo, até o dia 31 de maio, a campanha para arrecadação de medicamentos intitulada “Farmácia Solidária”. A iniciativa, comandada pelos alunos do 2º ano da graduação, tem o objetivo de recolher remédios dentro do prazo de validade ou vencidos e conscientizar a população sobre os riscos da automedicação, o descarte correto de fármacos e suas formas de armazenamento.

Os pontos de coleta estão disponíveis em dois locais: na Farmácia Universitária, localizada na rua Tocantins, em anexo à Santa Casa de Votuporanga, e na sala de coordenação do Campus Centro.

De acordo com o coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Grassi Malta, após a arrecadação, os medicamentos serão selecionados e os que estiverem em condições de uso, destinados à população carente do município.