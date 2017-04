Valentim Rodeo Show: ingressos à venda

Festa terá Gustavo Mioto, Pedro Paulo & Alex, Zé Neto & Cristiano e Fiduma & Jeca, de 3 a 6 de maio, no Recinto de Valentim Gentil

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Já estão à venda os ingressos diários do 1º lote do Valentim Rodeo Show, que será realizado de 3 a 6 de maio, no Recinto de Exposições de Valentim Gentil. A festa terá Gustavo Mioto, Pedro Paulo & Alex, Zé Neto & Cristiano e, para encerrar, Fiduma & Jeca.

Ingressos individuais diários:

03/05 – Gustavo Mioto – 1kg de Alimento

04/05 – Pedro Paulo & Alex R$ 20, 00 – 1º Lote

05/05 – Zé Neto & Cristiano R$ 25, 00 – 1º Lote

06/05 – Fiduma & Jeca R$ 25, 00 – 1º Lote

Camarotes individuais diários com acesso à boate:

03/05 – Gustavo Mioto R$ 50,00 – 1º Lote

04/05 – Pedro Paulo & Alex R$ 60, 00 – 1º Lote

05/05 – Zé Neto & Cristiano R$ 80, 00 – 1º Lote

06/05 – Fiduma & Jeca R$ 80, 00 – 1º Lote

Pontos de vendas:

Escritório da Festa – Auto Posto Maduga – Valentim Gentil/SP

O Celeiro Loja Country – Votuporanga/SP

Sbarco Shopping Center – Fernandópolis/SP

Ou pelo site http://guicheweb.com.br/