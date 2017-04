A importância do projeto elétrico

Planejamento evitará que, no futuro, os moradores da casa em questão tenham dificuldades com qualquer tipo de instalação

Os projetos elétricos residenciais podem aparentar ser somente mais uma parte da planta da construção de uma casa, no entanto, é de extrema importância dar atenção a esse passo através da criação de um projeto elétrico residencial, para planejar como será, na prática, o funcionamento de toda a fiação elétrica e possíveis instalações, como ar condicionado, sistema de alarme, etc. Isso com certeza evitará que, no futuro, os moradores da casa em questão tenham dificuldades com qualquer tipo de instalação, desde uma luminária até ocasiões de instalação mais complexas.

Os profissionais que oferecem o projeto elétrico residencial garantem aos futuros moradores a qualidade e segurança de manterem a residência estável e com locais pontuais que poderão ser alvo de instalações e alterações futuras. Não é raro encontrar profissionais que não têm esse tipo de trabalho e conhecimento em seus portfólios. No entanto, é necessário estar atento a esse fator na hora de escolher pela compra de uma casa ou assinatura de um contrato de serviço, por exemplo. Por não saberem da importância do projeto elétrico residencial bem confeccionado, muitas pessoas acabam fechando negócios e comprando imóveis sem entenderem como garantirão melhor qualidade em longo prazo. São duas as maiores vantagens da contratação de profissionais que oferecem o projeto elétrico residencial: conforto e segurança.

Problemas

A facilitação de compra de imóveis em geral fez com que muitos brasileiros pudessem realizar o sonho da casa própria. Entretanto, alguns problemas que só são observados após a compra e a instalação dos moradores na residência acabam significando muitos problemas e discordâncias em relação às obrigações da construtora e dos profissionais envolvidos em uma construção residencial.

É no momento em que os moradores já estão instalados na casa e decidem instalar um sistema de alarme, e descobrem que a fiação elétrica específica para alarme, não está devidamente identificada na planta da casa. Ou então, na hora de instalar algum tipo de lustre, o que deveria ser uma instalação rápida e simples, pode acabar se tornando um grande problema.

Muitas vezes, os imóveis novos contam com a garantia de alguns anos e, mesmo assim, é incômodo ter que lidar com problemas de construção e de estrutura, quando a única preocupação dos moradores deveria ser aproveitar a casa e realizar a manutenção necessária para sua preservação.

Temos o exemplo daquele casal que percebeu que falta tomada para carregar o celular no quarto ou a adolescente que notou (tarde demais) que não há como secar o cabelo no banheiro. Depois que o bebê nasceu, os pais percebem que não há como colocar o abajur no quartinho do recém-nascido.

Mercado de trabalho

Os exemplos citados acima são apenas alguns dos problemas que podem ser encontrados por quem adquire um imóvel novo, geralmente. É indispensável, então, contar com profissionais qualificados para a criação do projeto elétrico residencial, para que toda a base do imóvel seja construída de acordo com regras e normas que têm como objetivo principal beneficiar os futuros moradores, prezando por seu conforto e segurança nos mínimos detalhes.

O mercado brasileiro está necessitado de profissionais que sejam qualificados na área de elétrica aliada à arquitetura e engenharia, portanto, aí está uma oportunidade para quem trabalha nessas áreas e está buscando destaque.