Bairros dos Comerciários: Prazo para conclusão da Praça é prorrogado para 2018

A obra de construção da Praça Adilson Francisco Souza Ribeiro, prevista para ter sido concluída no início desta semana, teve seu prazo de entrega alterado. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, o projeto está dentro do previsto em contrato com a empresa responsável, e a “vigência foi prorrogada e segue até junho de 2018”.

Diante disso, a Secretaria de Obras já está em contato com o Governo Federal para alterar a placa inicial da obra. “É natural a ocorrência de ajustes nos prazos de execução das obras em virtude de diversas situações”.

A Prefeitura aproveita a oportunidade para dizer que “atualmente a obra não está parada e a empresa responsável já iniciou os serviços preliminares de regularização do terreno”.

Em fevereiro deste ano, após o polêmico corte de mais de 20 árvores no local, o prefeito João Dado reuniu vereadores e imprensa para apresentar o projeto da obra e explicou que, em virtude das chuvas típicas do período, não havia condições de execução dos trabalhos naquela ocasião.

Foram várias críticas à administração por conta da supressão das plantas, mas Dado afirmou que outras mudas serão plantadas no lugar das que foram eliminadas. Ao todo, serão plantadas 132 novas árvores das espécies palmeira jerivá (11 unidades), palmeira indaiá (11), mussaenda (25), pata de vaca (29), ipê amarelo (15), ipê roxo de bola (9), pau ferro (8), pau-brasil (7), tipuana (11) e caroba (6).

No local, ainda serão instalados bancos, lixeiras, bebedouros, além de contar também com a construção de um campo de futebol e playground para diversão das crianças. O terreno, com área de cerca de 11 mil m², terá quase 2 mil m² de passeio de concreto, que contribuirá para acessibilidade da praça, seguindo todas as normas previstas pela ABNT NBR 9050.

Aditivos

A praça Adilson Francisco Souza Ribeiro ficará localizada no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio, entre as ruas Dozulino Antônio Bassan, João Romani e Manoel Amatti Ramon Luquez. O investimento nesta obra é de cerca de R$227 mil, sendo R$224 mil de repasse do Governo Federal e o restante de contrapartida do município.

A ordem de serviço para a construção da praça foi assinada em julho de 2016, com previsão de término em novembro do mesmo ano. Entretanto, a obra sofreu atrasos e foi preciso que a administração realizasse um aditivo na obra, prolongando por mais 120 dias o prazo para a finalização da primeira etapa de construção, marcado para abril de 2017. Agora, a data de entrega foi novamente alterada para junho de 2018.