Bombeiros fazem parto no Pozzobon

Bombeiros de Votuporanga fizeram um parto de emergência, ontem à tarde, dentro do banheiro de uma casa, no bairro Pozzobon, Zona Norte da cidade. Mariana nasceu saudável. De acordo com informações, a corporação e o Samu foram chamados para uma ocorrência na rua Vereador Haroldo Pimenta Meniti, próximo à Igreja Santa Joana.

Primeiros a chegar ao local, os bombeiros se depararam com uma jovem em trabalho de parto. A ação foi rápida e o nascimento da bebê ocorreu dentro do banheiro. A mãe estava em casa sozinha com outro filho, de aproximadamente cinco anos, e contou aos bombeiros que não fez o pré-natal, pois não sabia que estava grávida.