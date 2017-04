Câmara: Munícipes poderão criar até 3 galinhas no quintal

MAÍRA PETRUZ:-

Os votuporanguenses ganharam pequenas aliadas contra a proliferação dos escorpiões. Foi aprovado, na última segunda-feira, na Câmara Municipal de Votuporanga, o projeto que autoriza a criação de galinhas no perímetro urbano.

Depois de ser negada algumas vezes, dessa vez, a iniciativa partiu do Poder Executivo, e foi defendida pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso. Conforme consta do projeto, publico com absoluta exclusividade pelo Diário na última sexta, “fica permitida e autorizada a criação, desde que soltas, nas áreas de terreno das habitações urbanas localizadas no perímetro urbano do município, de até três exemplares de galinha caipira, galinha de granja ou galinha-da-angola”.

A permissão abrange ainda “cinco pintainhos com idade de um dia a 40 dias de nascimento” e a substituição de um exemplar de galinha por um galo. A instalação de galinheiros fica proibida.

O terreno deve ser mantido em perfeitas condições de limpeza para não se tornar foco de proliferação de mosquitos, insetos, aracnídeos e outras pragas. Além disso, fica proibido criar uma quantidade acima do permitido na lei.

As aves não poderão ficar dentro da casa e os proprietários deverão ficar atentos quanto à poluição sonora causada pelo ruído das galinhas e galos.

As penalidades para cada descumprimento variam de apreensão dos animais e multa de 20 a 50 UFMs por ave excedente à proibição da criação de galinhas no imóvel por três anos.

“Identificada pelo proprietário possível doença na criação, o mesmo deverá comunicar em caráter obrigatório a Vigilância Sanitária”, diz o projeto.

Multas

Segundo o documento, “ficam canceladas de ofício todas as notificações emitidas no período de 01 de janeiro de 2017 até a data de entrada em vigor desta lei, contra proprietários de imóveis localizados no perímetro urbano do município pela criação de galinha”.

O Executivo ainda concederá “prazo improrrogável de 45 dias para que todos os proprietários de imóveis onde ocorram criações de galinhas promovam a adequação ao disposto nesta lei”.

Na justificativa do projeto, o prefeito ressalta que, “como é de conhecimento público, as galinhas são os mais eficazes predadores dos escorpiões, que infestam a cidade e tanta insegurança e graves acidentes têm causado à população”.

“Com a população interessada atuando com responsabilidade, temos convicção que bons frutos colheremos com a radical diminuição da população de escorpiões”.