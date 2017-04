Caminhão carregado com cerveja tomba

Um caminhão carregado de cerveja tombou, na manhã de ontem (25), na rodovia Washington Luís , no trecho próximo a Cedral. O veículo estava indo no sentido interior a capital quando o motorista perdeu o controle e acabou tombando o caminhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a carreta tombou no canteiro central e a carga ficou espalhada por toda pista. Como a rodovia é pista dupla, o trânsito foi desviado pelo acostamento da rodovia. A polícia ficou no local até que a carga fosse retirada e impedir que a cerveja fosse saqueada. O motorista não sofreu ferimentos e passa bem.

(Foto: Arquivo Pessoal)