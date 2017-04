Chandelly pede prestação de contas sobre castrações

MAÍRA PETRUZ:-

A questão das castrações gratuitas em Votuporanga continua causando comentários na tribuna da Câmara Municipal. O vereador Léo Chandelly voltou a falar sobre o caso e criticou a forma com que a prefeitura, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, lida com o assunto e com a organização dos cadastros.

Para o vereador, se a pasta não pode proibir que um mesmo indivíduo inscreva-se várias vezes, que ela tenha, ao menos, o controle e que estes prestem contas do serviço que receberam, já que o mesmo foi efetuado com dinheiro público.

“Se a secretaria repassa 50 castrações para uma pessoa, é dinheiro público. Tem que prestar contas. Muitos são de ONGs, que eu defendo, sei que estão fazendo um trabalho legal. A secretaria de saúde precisa ser um pouco mais organizada”, pediu ele.

Além disso, o vereador disse que as castrações devem, sim, ser destinadas aos protetores, mas somente se estes forem conveniados à secretaria e, assim, prestem contas do serviço recebido. “As castrações têm que ir para as famílias de baixa renda, que não têm condições de castrar. Vamos fazer o trabalho certo”, disse o vereador.

Polêmica

Conforme relatou Chandelly na tribuna, na semana passada, que teve acesso a algumas listas de espera nas quais um munícipe chegou a solicitar 85 castrações, somente no período de janeiro a abril deste ano.

“Temos o caso de um morador que residia no distrito de Simonsen, que pede apenas uma castração, e essa outra pessoa solicita 85 castrações, posso dizer que existe alguma irregularidade”, criticou.

Chandelly recebeu listagem completa das pessoas interessadas em castrar seus animais e existem moradores que solicitaram 50, 30 e 20 procedimentos e apontou que existem outros moradores que pedem apenas uma cirurgia e não conseguem. “Tem gente que há três meses tenta castração. A Secretaria da Saúde precisa resolver o problema”, afirmou ele.

A reportagem do Diário entrou em contato com a assessoria de imprensa da SMS que, por meio de sua assessoria, informou que não há limite de animais por pessoa a serem cadastrados pelo programa, que obedece a ordem da data do cadastro. “Portanto, todo munícipe tem direito ao cadastro para castração gratuita, nas datas previamente determinadas (em 2017 foram nos dias 9,10 e 11 de janeiro)”, cita a nota.

O órgão esclareceu, ainda, que o Programa gratuito de castração de cães e gatos já atendeu mais de seis mil animais (domiciliados ou errantes) desde o seu início, em 2011. Em 2016, 1.070 animais foram castrados, e neste ano, 231 procedimentos já foram realizados. Não há demanda de animais cadastrados em 2016 a serem submetidos à cirurgia.

Em 2017, 2 mil animais foram incluídos na lista para castração. De janeiro a março deste ano, foram investidos R$ 14.660,00 (o valor total do contrato de março de 2016 a março de 2017 é de R$ 72.540,00). A previsão é de que 1.750 cães e gatos sejam castrados este ano.

Para inscrever o animal no programa, o interessado deverá entrar em contato com o Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses) nas datas definidas para realização do cadastro, e informar o nome, endereço, telefone de contato e o número de animais a serem castrados.

O Programa de Castração de cães e gatos é totalmente financiado por recursos da Prefeitura de Votuporanga O Secez está localizado à Rua Santa Catarina, 3935 e atende pelo 3405-9787.