Dana White enumera motivos para apostar em Conor contra Mayweather

A cada dia que passa, a esperada luta entre Conor McGregor e o ex-pugilista Floyd Mayweather tem mais chances de acontecer. Apesar de supostas divergências quanto aos valores envolvidos nas negociações, fato é que tanto o irlandês quanto o americano querem que o combate, sob as regras do boxe, seja realizado o mais rápido possível.

Diretamente envolvido nos bastidores das negociações, seja como “amigo pessoal de Conor” ou como seu patrão no UFC, Dana White também aposta na realização do confronto. Depois de dizer que se sente “quase obrigado” a ajudar de alguma forma no duelo, o presidente do Ultimate também falou sobre as chances do irlandês contra Mayeather. Segundo o dirigente, ainda que não seja um especialista em boxe, algumas características do campeão peso-leve do UFC o colocam como uma real ameaça contra o ex-pugilista.

– No fim das contas, é uma luta. Floyd Mayweather tem 40 anos, enquanto o Conor McGregor tem 27 anos. Conor é um cara grande, é canhoto e o Floyd tem problemas com lutadores canhotos. Fora que o McGregor bate forte como um caminhão. Quando ele te acerta, você percebe. Então, de maneira nenhuma, estou dizendo que o Conor McGregor vai vencer essa luta. Eu não sei. Mas acho que vai ser mais interessante do que as pessoas estão achando. Prometo a você que o Conor McGregor vai acertar ele. Quando eles lutarem, Mayweather vai receber um soco e vai ser interessante ver o que pode acontecer – disse Dana White a Snoop Dogg, em vídeo publicado no site “Merry Jane”.

Enquanto não tem nenhuma experiência no boxe profissional, McGregor irá enfrentar um adversário que tem 49 lutas no esporte e ainda não sabe o que é perder. Mayweather anunciou a aposentadoria em setembro de 2015, depois de vencer Andre Berto, mas toda a provocação de McGregor o fez voltar atrás e confirmar seu retorno. A expectativa é que a luta aconteça em setembro, em Las Vegas, apesar de Mayweather ter sugerido o mês de junho. Como o filho do irlandês é esperado para nascer no final deste mês ou início de maio, apenas depois disso o lutador deve iniciar seu camp de forma mais intensiva já em Las Vegas.