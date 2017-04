Desenvolvimento: Seminário de Crédito lota auditório da ACV

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Centenas de micro e pequenos empresários de Votuporanga e região participaram ontem do Seminário de Crédito, promovido por meio de parceria entre a Associação Comercial, Sebrae-SP, Clube FM e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

No evento, foram apresentadas as principais linhas de crédito do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, voltadas especialmente para os pequenos negócios. De acordo com Guilherme Gustavo Lui, do Sebrae Votuporanga, a oportunidade foi valiosa para os presentes entenderem qual a opção mais adequada para cada empresa.

“Eles receberam informações a respeito dos benefícios, procedimentos e cuidados necessários ao solicitar esse tipo de financiamento, participando das rodadas de crédito junto às principais instituições e tiveram orientações detalhadas sobre os trâmites iniciais para tomada de crédito”, relata.

Medidas de apoio

O BNDES adotou recentemente um conjunto de medidas para simplificar, agilizar e ampliar o acesso ao crédito das empresas brasileiras. O plano de ação está alinhado à prioridade estratégica do Banco de apoio a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e visa à indução da retomada do crescimento econômico e à manutenção e geração de emprego e renda. O impacto esperado é um aumento projetado de 20% nos desembolsos para o segmento, um acréscimo de R$ 5,4 bilhões.

Classificação

Para adequar as condições de financiamento à realidade do setor produtivo, o BNDES amplia de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões, com base nos valores de Receita Operacional Bruta (ROB), o limite para enquadramento das MPMEs. A mudança, que reflete um novo conceito de classificação de porte de empresas do Banco, ocorre em linha com os padrões utilizados pelos agentes financeiros. Com isso, aproximadamente 1.500 empresas poderão obter financiamento do BNDES em melhores condições.

Garantia com o FGI

Com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito das MPMEs, complementando as garantias oferecidas às instituições financeiras, o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI), que oferece cobertura de até 80% do valor financiado em diversas modalidades nas linhas e programas do BNDES, introduziu novas medidas para expandir seu alcance de atuação.

Em operações contratadas com pequenas e médias empresas em linhas de crédito dos próprios agentes financeiros habilitados, a cobertura máxima do valor financiado foi elevada de 50% para 70% e foi permitida a possibilidade de garantia em financiamentos voltados exclusivamente a capital de giro. Também estão sendo revisados, com previsão de implantação até janeiro de 2017, os limites do FGI para dispensa de exigência de garantias, facilitando o acesso das MPMEs ao crédito.

Novo limite do Cartão BNDES

Para facilitar a aquisição de itens necessários às atividades produtivas, as MPMEs contam com a elevação do limite máximo do Cartão BNDES de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões por agente financeiro emissor (lista completa no site www.cartaobndes.gov.br). O produto — uma linha de crédito rotativa e pré-aprovada com pagamento em até 48 prestações mensais fixas — poderá ser obtido por MPMEs com ROB de até R$ 300 milhões.